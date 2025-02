Trotz einer grandiosen Leistung in der Oberliga Niederrhein ist ein möglicher Aufstieg für den SC St. Tönis und Trainer Bekim Kastrati kein Thema.

Der SC St. Tönis spielt etwas überraschend eine überragende Saison in der Oberliga Niederrhein. 13 Siege, 2 Remis und 4 Niederlagen bedeuten aktuell den dritten Tabellenplatz. Nur zwei Zähler trennen die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati von der SSVg Velbert an der Tabellenspitze. Nach dem 2:0- Sieg gegen die Sportfreunde Niederwenigern konnte der Sportclub an Schonnebeck und Velbert aufschließen.

Zuletzt gelang St. Tönis eine überragende Serie von fünf Siegen in Folge. „Natürlich wäre es toll, diese jetzt noch länger weiterzuführen. Sechs Spiele in Folge in der Oberliga zu gewinnen, wäre für unseren Verein schon eine schöne Geschichte. Das werden wir sicherlich jetzt versuchen“, sagt Kastrati.

Bei so einer konstanten Leistung würden die meisten Trainer bereits an einen möglichen Aufstieg denken. Doch für Kastrati ist ein Aufstieg mit dem SC St. Tönis kein Thema. „Letztendlich geht es nur um das, was wir uns intern vorgenommen haben. Als Team wollen wir versuchen schönen Fußball zu zeigen. Ich kann sehr gut damit leben, dass wir gerade eine Überraschungsmannschaft sind. Das ist auch weiterhin das Ziel: Wir wollen weiter überraschen. Der Aufstieg ist kein Thema für uns“, betont er.

„Für uns ist es enorm wichtig unseren treuen Zuschauern, die uns sowohl bei jedem Heimspiel als auch jedem Auswärtssieg begleiten, guten Fußball anzubieten. Wir wollen uns bestmöglich präsentieren. Wenn wir weiterhin oben stehen, nehmen wir das gerne mit.“, erklärt Kastrati die tatsächlichen Ziele dieser Saison.

Die beiden Teams, die noch vor seiner Mannschaft stehen, hält Kastrati für zu stark: "Die SSVg Velbert und die SpVg Schonnebeck machen das mit dem Aufstieg unter sich aus. Mit beiden Teams können wir nicht mithalten."

Persönlich würde es ihn allerdings durchaus reizen nochmal in der Regionalliga zu stehen: „Als Sportler und als Trainer will man natürlich immer das Maximum erreichen. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich in meiner Trainerkarriere irgendwann nochmal aufsteigen möchte.“

Das Aufsteigen ist Kastrati bereits gelungen. Als Trainer stieg er mit Teutonia St. Tönis 2020 von der Landesliga in die Oberliga auf. Auch als Spieler stieg er dreimal auf und stand ebenfalls schon in der Regionalliga auf dem Feld.

In der letzten Saison 2023/2024 kämpfte der Sportclub eine lange Zeit um den Abstieg. Damit stand auch im Vorfeld das Ziel für diese laufende Spielzeit fest: "Für unseren Verein ging es um den Nicht-Abstieg. Dieses Ziel haben wir nach 19 Spieltagen und 41 Punkte schon erreicht. Thema Abstieg haben wir abgelegt."