Dem VfB Homberg gelingt gegen Schlusslicht TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein nur ein Remis. Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt blickt auf die Partie zurück.

Der VfB Homberg kam zum Start nach der Winterpause in der Oberliga Niederrhein nicht über ein Remis beim TVD Velbert hinaus. Der Endstand gegen den Tabellenletzten lautete am Ende 2:2.

Für den Sportchef Frank Hildebrandt war dies über die gesamte Spielzeit betrachtet leistungsgerecht: „In der ersten Halbzeit hat Velbert das sicherlich besser gemacht als wir, weswegen die Führung verdient war. In der zweiten Halbzeit waren wir dann wiederum deutlich überlegen und hatten Unmengen an Torchancen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn das Spiel noch ein paar Minuten länger gewesen wäre, wir das noch für uns entschieden hätten.“

Für den Kontrahenten fand Hildebrandt viele lobende Worte: „Ich habe den TVD Velbert wirklich stark gesehen. Sie haben eine gute Leistung mit höchster Motivation gezeigt. In vielen Momenten hat Velbert uns das, gerade in der ersten Halbzeit, extrem schwer gemacht. In der Winterpause haben sie versucht nochmal alles zu mobilisieren, um den drohenden Abstieg zu vermeiden.“

„Sicherlich haben wir da ein bisschen mehr erwartet. Als der TVD uns anfangs stark angelaufen und so unter Druck gestellt hat, hätten wir etwas ruhiger bleiben müssen. Es gab einige Fehler im Aufbau sowie vereinzelt individuelle Fehler. Insgesamt haben die Jungs eine gute Moral bewiesen. In den letzten 25 Minuten ging es nur noch auf das Velberter Tor“, sagt der sportliche Leiter des VfB Homberg zur Leistung des Teams.

Nach der Winterpause ist es nie ganz leicht wieder optimal zu starten. Uns hat die Pause nicht wirklich gutgetan. Vor der Pause haben wir eine Serie hingelegt, jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen und die Abläufe greifen können Frank Hildebrandt, Sportchef des VfB Homberg

Im Vorfeld warnte VfB-Coach Stefan Janßen bereits vor dem Gegner, den einige aufgrund der Tabellensituation bereits abgeschrieben haben. „Das Spiel war schon im Hinspiel kein Selbstläufer. Wir haben den Gegner definitiv nicht unterschätzt. Die Spieler wurden darauf sehr oft vom Trainerteam hingewiesen“, meint Hildebrandt.

Ein wichtiger Faktor auf den Hildebrandt hinweist, war die lange Winterpause. „Nach der Winterpause ist es nie ganz leicht wieder optimal zu starten. Uns hat die Pause nicht wirklich gutgetan. Vor der Pause haben wir eine Serie hingelegt, jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen und die Abläufe greifen können."

Gegen den SV Biemenhorst muss die Mannschaft aus Duisburg-Homberg nun ein anderes Gesicht zeigen. „Das wird ein ganz anders Spiel werden als noch gegen Velbert. Zu Hause können wir sicherlich auch anders auftreten als Auswärts. Wir sind sehr heimstark, wo wir zu unserer alten Stärke finden wollen“, schaut Hildebrandt im Vorfeld auf die anstehende Begegnung.

Trotzdem warnt er, dass „die anstehenden Spiele alle nicht leicht werden". Die kommenden Gegner seien alle noch nicht sicher im Kampf um den Klassenerhalt. Laut ihm könne die halbe Liga noch absteigen.