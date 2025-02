Concordia Wiemelhausen: El Hamdi trotz Abstiegskampf optimistisch - „Werden anderes Gesicht zeig

Aufsteiger Concordia Wiemelhausen steht nach der 0:5-Niederlage gegen den VfL Bochum II weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Cheftrainer Hamza El Hamdi will um den Klassenerhalt kämpfen.

Concordia Wiemelhausen zog im Stadtderby gegen den VfL Bochum II am 22. Spieltag der Oberliga Westfalen den Kürzeren und verlor die Partie deutlich mit 0:5 (0:2). Trotz der jüngsten Niederlage und vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bleibt Wiemelhausens Trainer Hamza El Hamdi optimistisch.

Obwohl das Spiel gegen Spitzenreiter VfL Bochum II deutlich ausging, will El Hamdi in den kommenden Wochen auf die Leistung seiner Elf aus der ersten Halbzeit aufbauen. Wiemelhausen spielte zu Beginn der Partie mutig mit, ehe den Aufsteiger Mitte der zweiten Hälfte spürbar die Kräfte verließen. Alle Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

„In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel und haben meiner Meinung nach ein echt gutes Spiel gemacht. Das erste Gegentor fiel nach einer Standardsituation, bei der der Ball unglücklich den Weg ins Tor fand. Trotzdem waren wir weiterhin gut im Spiel und hatten noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, die teilweise sehr gut herausgespielt waren”, bilanzierte El Hamdi. „Wir müssen nicht über die Qualität von Bochum sprechen oder darüber, wo wir herkommen, aber wir haben gezeigt, dass wir diejenigen sind, die über unsere eigene Zukunft bestimmen.“

El Hamdi haderte auch mit dem zweiten Gegentor in Durchgang eins und bezeichnete es als „Geschenk”. „Es war ein schlechtes Anspiel in den Fuß des Gegners, das zum 0:2 führte. Doch auch nach dem zweiten Gegentreffer muss man sagen, dass unsere Leistung nicht dem Ergebnis entsprach”, erklärte der Trainer. Im zweiten Durchgang änderte sich jedoch das Spielgeschehen und die Gastgeber vom VfL bekamen von Minute zu Minute mehr Oberwasser.





„In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich ein paar Sachen verbessern und nicht zu risikobehaftet agieren. Das dritte Gegentor war ebenfalls ein Geschenk unsererseits und was danach passiert ist, darf uns so nie wieder passieren. Wir waren komplett raus aus dem Spiel und besonders in den letzten 20 bis 25 Minuten hatte Bochum viel Ballbesitz und sichtlich Spaß”, erklärte El Hamdi.

Mit Blick auf die nächsten Spiele gab sich Wiemelhausens Trainer trotz der Derbyniederlage optimistisch und versprach, dass seine Mannschaft im kommenden Heimspiel gegen den SV Lippstadt ein anderes Gesicht zeigen werde.

Wir werden die positiven Sachen herausarbeiten und in der kommenden Woche hundertprozentig ein anderes Gesicht zeigen. Hamza El Hamdi

„Wir schauen nur auf uns und es geht darum, was wir auf den Platz bringen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Punkte zu holen”, verriet El Hamdi. „Was gegen Bochum passiert ist, ist passiert und wir werden das knallhart analysieren und auch ansprechen. Wir werden die positiven Sachen herausarbeiten und in der kommenden Woche hundertprozentig ein anderes Gesicht zeigen.”

