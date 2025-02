VfL Bochum II: Kantersieg im Stadtderby - Darüber unterhielten sich Butscher und Hecking

Der VfL Bochum II zeigte nach der 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Vreden eine starke Reaktion und schlug Concordia Wiemelhausen im Stadtderby mit 5:0 (2:0).

Am 22. Spieltag der Oberliga Westfalen gewann der VfL Bochum II das Stadtderby gegen Concordia Wiemelhausen deutlich mit 5:0 (2:0). Damit zeigte die Mannschaft die von Trainer Heiko Butscher geforderte Reaktion auf die 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen die SpVgg Vreden und baute die Tabellenführung weiter aus.

Gegen die abstiegsgefährdete Mannschaft aus Wiemelhausen trugen sich Mohammed Tolba (22.), Lennart Koerdt (27.), Benjamin Dreca (58.), Luca Bernsdorf (64.), und Jean-Philippe Njike Nana (81.) in die Torschützenliste ein. Alles weitere zum Spielverlauf gibt es hier. VfL-Trainer Butscher war sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Leistung seiner Elf zufrieden.

„Wir wollten eine Reaktion zeigen, denn die Jungs waren nach dem letzten Spiel sauer. Wir haben gegen Vreden zwar kein schlechtes Spiel gemacht, aber sehr unglücklich verloren. Die Trainingswoche war dementsprechend gut und alle haben Gas gegeben”, erklärte Butscher. „Für mich hat sich der Sieg mehr oder weniger abgezeichnet. Wenn die Jungs klar bleiben, konzentriert sind und von der ersten Minute an Gas geben, dann werden wir auf Dauer richtig gut sein.”

Gegen Wiemelhausen musste der VfL auf seinen 14-Tore-Mann Semin Kojic verzichten. Laut Butscher zog sich Kojic in der vergangenen Trainingswoche eine Zerrung zu. In ein bis zwei Wochen soll der 20-Jährige jedoch wieder einsatzbereit sein. Dafür stand mit Mohammed Tolba ein weiteres Ausnahmetalent in den Reihen des VfL, das nach dem Spiel ein Sonderlob für seine Leistung und Entwicklung vom Trainer erhielt.

Wir lassen die Spieler da spielen, wo sie auch in Zukunft theoretisch spielen könnten. Heiko Butscher

„Ich glaube, dass Mo unfassbar viel Potenzial und Qualität mitbringt. Man hat gesehen, dass er sowohl in der Dreierkette rechts als auch in der Viererkette ganz rechts eine Position gefunden hat, die er in Zukunft auch in höheren Ligen spielen kann”, erklärte Butscher in Bezug auf den gelernten Innenverteidiger. „Wir lassen die Spieler da spielen, wo sie auch in Zukunft theoretisch spielen könnten. Das war so abgesprochen und ich habe mich auch mit Dieter Hecking darüber unterhalten.”

Am kommenden Spieltag gastiert der VfL Bochum II beim SV Schermbeck. Schermbeck will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur finden, während der VfL seinen Platz an der Tabellenspitze weiter festigen will. Butscher warnte im Vorfeld vor den Qualitäten des kommenden Gegners.

„Schermbeck ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben sie in der Hinrunde geschlagen, aber bereits da hat man gesehen, wie gut sie sind. Sie haben einen guten Trainer, der seine Spieler heiß macht, und das wird eine ganz schwierige Aufgabe, da bin ich mir sicher”, verriet Butscher mit Blick auf das kommende Auswärtsspiel.