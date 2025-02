Die Sportfreunde Siegen konnten auch beim verspäteten Rückrundenauftakt der Oberliga Westfalen überzeugen. Nach dem 8:0-Erfolg gegen Bövinghausen spricht der Trainer über das enge Programm.

Die Sportfreunde Siegen haben am 21. Spieltag der Oberliga Westfalen erneut gewonnen. Gegen den TuS Bövinghausen gewannen die Siegerländer deutlich mit 8:0.

"Es war von vornherein ein Pflichtsieg, ohne jetzt irgendwelchen Vereinen oder Mannschaften zu nahe zu treten. Das war ein zusammengewürfelter Haufen. Dafür haben sie es in der ersten Halbzeit noch richtig gut gemacht, mit viel Leidenschaft. Das mussten wir erstmal durchbrechen", erläuterte Siegen-Trainer Thorsten Nehrbauer nach der Partie.

Sein Fokus lag zunächst auf einem ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft. Das 8:0 ist dementsprechend eine Konsequenz aus der guten Leistung, erklärt er. Die vielen Tore spielen den Sportfreunden in Sachen Torverhältnis natürlich in die Karten.

"Es war ein erfolgreicher Tag für uns und wir sind jetzt auch einfach froh, mal wieder ein Pflichtspiel gehabt zu haben", führte er aus. Das letzte liegt nämlich schon eine geraume Zeit zurück. Am 08.12. bestritten die Sportfreunde ihr letztes Meisterschaftsspiel gegen den VfL Bochum II.

Eine Woche zuvor wurde das Spiel gegen den 1. FC Gievenbeck aufgrund von Witterungsbedingungen abgesagt. Das Gleiche gilt für den Rückrundenauftakt, der vor einer Woche gegen Rot Weiss Ahlen hätte stattfinden sollen.

Straffes Programm durch Nachholspiele

Aufgrund der vielen verpassten Spiele hat Siegen einiges an Partien nachzuholen. Aktuell stehen die Sportfreunde nach 16 bestrittenen Duellen auf dem dritten Platz und das, obwohl sie die wenigsten Spiele der Liga absolviert haben. Nur einen Punkt vor ihnen liegt der ASC 09 Dortmund, der bereits vier Spiele mehr hinter sich hat.

Dadurch steht Siegen eine Reihe an Nachholspielen bevor. "Es ist für uns eine Mammutaufgabe, weil wir so viele englische Wochen haben. Wenn man weiß, wie Bundesligisten darüber denken, dann weiß man auch, was auf meine Spieler zukommt, die auch arbeiten und nebenbei noch andere Sachen haben. Das können wir nur als Mannschaft lösen."

Allerdings ist Nehrbauer guter Dinge, dass seine Mannschaft auch mit dieser Situation umgehen kann. Einen Plan, wie genau die Vorbereitung für die jeweiligen Spiele aussehen soll, gibt es bereits.

"Wir haben jetzt erstmal eine gute Vorbereitung hinter uns gebracht und haben keinen Verletzten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Dementsprechend wollen wir so weiterarbeiten, dass wir das so dosieren, dass wir fit, aber auch nicht überbelastet sind."

Vor allem die Rotation wird dabei laut ihm eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt sind die Sportfreunde allerdings "einfach nur froh, dass wir loslegen dürfen."

Am 15.05. geht es dann zu Hause gegen Victoria Clarholz weiter. Anstoß ist um 16:00 Uhr.