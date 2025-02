Der VfL Bochum II gibt sich im Derby gegen Concordia Wiemelhausen keine Blöße. Die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen wird ausgebaut.

Der Terminplan am Sonntag war für jeden Anhänger des VfL Bochum prall gefüllt. Neben der U19, den Frauen und den Profis in der Fußball-Bundesliga war auch noch der VfL Bochum II in der Oberliga Westfalen im Derby gegen Concordia Wiemelhausen gefordert. Die Favoritenrolle hatte Trainer Heiko Butscher als Tabellenführer gerne angenommen.

Und so präsentierten sich die Bochumer auch gegen den abstiegsbedrohten Stadtrivalen. Nach dem klaren 4:1 im Hinspiel setzte sich der VfL auch im Rückspiel souverän durch und gewann mit 5:0 (2:0). Da der Zweitplatzierte ASC 09 Dortmund mit 1:2 bei der SG Finnentrop/Bamenohl patzte, haben die Bochumer nach diesem Spieltag ein Zehn-Punkte-Polster auf den zweiten Platz.

Es dauerte gut zehn Minuten, bis sich die Bochumer zum ersten Mal vorne anmeldeten. Da verzog Benjamin Dreca, der für Semin Kojic von Beginn an spielte, allerdings knapp. Die Führung fiel noch einmal zehn Minuten später. Nach einer Ecke bugsierte Mohammed Tolba den Ball ins Tor (22.).

Die Bochumer waren nun im Spiel. So dauerte es auch nicht mehr allzu lange, ehe sie erhöhen konnten. Lennart Koerdt schlenzte den Ball unhaltbar an Torhüter Thorben Schmidt vorbei ins Tor (27.). Die wenigen Chancen, die sich Wiemelhausen vor der Pause noch erspielte, verpufften.

Nach einer kurzen Abtastphase zu Beginn der zweiten Halbzeit und einer guten Chance durch Koerdt traf Dreca mit dem 3:0 zur Vorentscheidung (58.). Kurz darauf hatte Dreca seinen zweiten Treffer auf dem Kopf. Der Ball sprang aber von der Latte wieder ins Feld. Nur eine Minute später war der Wiemelhausen-Torwart machtlos. Ein hoher Ball fand Luca Bernsdorf, der ohne Probleme einschob (64.).

Die Bochumer spielten fortan auf den fünften Treffer. Der Druck wurde zunächst nicht belohnt. Erst in der 81. Minute fasste sich Jean-Philippe Njike Nana aus 17 Metern ein Herz und traf. Die wenigen Vorstöße der Concordia fanden nicht ihr Ziel.

Während es für den VfL Bochum II bereits am Freitag beim SV Schermbeck weitergeht (14. Februar, 19 Uhr), empfängt Concordia Wiemelhausen den SV Lippstadt (16. Februar, 15 Uhr).

So spielten sie:

VfL Bochum II: Rölleke – Bernsdorf (66. Tasic), Hülsenbusch, Tolba, Abdat - Grote, Jahn, Koerdt (75. Heuser), Njike Nana, Holtkamp (66. Özdemir) - Dreca

Wiemelhausen: T. Schmidt - C. Schmidt, Nkam, Müller, Yerli, Balje, Hoffmann (79. Park), Uzunbas, Gumpert, Hiller, Ruppert (75. Wasserloos)

Tore: 1:0 Tolba (22.), 2:0 Koerdt (27.), 3:0 Dreca (58.), 4:0 Bernsdorf (64.), 5:0 Njike Nana (81.)

Schiedsrichter: Kiehl