Obwohl Schonnebeck zweimal führte und sogar in den Schlussminuten in Überzahl agierte, verlor der ehemalige Spitzenreiter das Top-Duell gegen die SSVg Velbert mit 2:3.

Zum Auftakt der Rückrunde empfing die SpVg Schonnebeck den Tabellenzweiten, die SSVg Velbert, zum Spitzenduell am Schetters Busch. Insgesamt 1210 Zuschauer verfolgten die wilde Partie in Essen. Am Ende setzten sich die Gäste aus Velbert mit 3:2 durch. Damit gibt es einen neuen Tabellenführer in der Oberliga Niederrhein.

Die Gäste reisten sogar mit einem kleinen Fananhang nach Essen. Für die Oberliga sicherlich ein ungewöhnliches Bild. Der Aufwand der lautstark singenden Mitgereisten zahlte sicher aber aus. Die Mannschaft belohnte ihre Fans mit dem Auswärtssieg. Auch Schonnebeck wurde zahlreich unterstützt. So auch unter anderem vom Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen.

Nach der Niederlage haderte Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies mit dem Verhalten seiner Jungs. Eigentlich waren die Voraussetzungen für einen wichtigen Sieg gegen den Aufstiegskonkurrenten gut. Die Essener gingen zweimal in Führung und waren sogar ab der 89. Minute in Überzahl. Am Ende gibt es trotzdem null Punkte für die Schwalben.

Tönnies bilanzierte: "Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren. Eigentlich lief alles in unsere Richtung. Wir führen zweimal und durch individuelle Fehler holen wir den Gegner mehrfach zurück ins Spiel, obwohl dieser komplett am Boden lag. Das war total unnötig. Leider war es in Überzahl dann sehr naiv von uns. Wir müssen mindestens einen Punkt mitnehmen."

Schonnebeck verliert damit zum zweiten Mal infolge und muss den Aufstiegsplatz abtreten. Noch bleiben den Essenern einige Spiele, um das Ziel Regionalliga zu erreichen. Das direkte Duell gegen Velbert ging verloren, daher braucht es mindestens einmal in den kommenden Spielen Schützenhilfe von der Konkurrenz.

"Velbert ist eine absolute Spitzenmannschaft und wir stehen mit leeren Händen da. Wir müssen die Schuld ganz klar bei uns selbst suchen. Bedauerlicherweise haben wir uns nicht schlau angestellt und daher auch irgendwo verdient verloren", erklärte Tönnies.

Weiter sagte er: "Wir müssen uns jetzt schnell schütteln und dann geht es bereits am Dienstag im Training für uns weiter. Gegen TVD geht es dann erneut um drei Punkte, diese wollen wir einfahren."