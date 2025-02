Die SSVg Velbert hat die SpVg Schonnebeck dramatisch mit 3:2 (1:1) besiegt. Damit hat die Oberliga Niederrhein einen neuen Spitzenreiter.

Auf dieses Spiel haben sicher nicht nur die Fans der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert gewartet. Am Sonntagmittag trafen sich unter großer Aufmerksamkeit die beiden Top-Teams der Oberliga Niederrhein zum Spitzenspiel.

Der Gewinner würde auf Platz eins landen, so viel war klar. Und zunächst tat die SSVg Velbert auch mehr dafür. In der 16. Minute hätten sich die Schonnebecker einen langen Ball fast selbst reingelegt. Besser machte es dann wenig später natürlich Arne Wessels.

Daran hatte Tristan Duschke allerdings gehörigen Anteil. Der Routinier spielte einen Rückpass auf Keeper Marcel Lenz. Der Pass geriet allerdings viel zu kurz und Stürmer Wessels spritzte dazwischen, umkurvte Lenz und schob in leere Tor ein.

Zu allem Überfluss musste Duschke kurz darauf auch noch verletzt raus. So konnte er nur tatenlos zusehen, wie die SSVg einem 0:1-Rückstand hinterherlief. Praktisch mit dem Pausenpfiff glich dann aber Andri Buzolli aus - und das sehenswert mit einem Traumtor in den Winkel. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Die Statistik zum Spiel:

SpVg Schonnebeck: Lingk - Baraza, Skuppin, Tönnies, Geisler, Kehrmann (72. Petritt), Brandner, Golubytskij, Bloch, Kern, Wessels

SSVg Velbert: Lenz, Machtemes, Kaya (91. Herzenbruch), Schiebener (42. Mehlich), Duschke (33. de Stefano, 79. Böhm), Hamid, Glavas (67. Sloth Larsen), Hilger, Buzolli, Hemcke, Yoshida

Tore: 1:0 Wessels (21.), 1:1 Buzzoli (45.+3), 2:1 Tönnies (49.), 2:2 Buzzoli (63.), 2:3 Böhm (89.)

Rote Karte: Machtemes (77.)

Schiedsrichter: Davide Zeisberg

Aber Schonnebeck hat ja noch einen Top-Torjäger. Nach Wessels trug sich kurz nach der Pause auch Conor Tönnies in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:1 für die Gastgeber (49.).

Buzolli fand in der 63. Minute dann erneut die passende Antwort. Zuvor hätte Tönnies auf 3:1 stellen können, ließ jedoch aus. Das bestrafte Buzolli - 2:2.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem allerdings kein Team mehr den entscheidenden Impuls zu setzen vermochte. Tönnies war in der 76. Minute auf dem Weg zum 3:2, doch Max Machtemes zog die Notbremse. Der Velberter flog folgerichtig mit Rot runter.

Als alles nach Unentschieden aussah, kam Timo Böhm und stellte in Unterzahl tatsächlich noch auf 3:2 für Velbert. Die SSVg springt durch den späten Sieg an Schonnebeck vorbei an die Tabellenspitze.