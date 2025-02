Der 22. Spieltag in der Oberliga Westfalen war einmal mehr zerstückelt. Über Tore durften sich die Zuschauer vor allem auf einem Platz freuen.

Wie schon am vergangenen Wochenende war auch der 22. Spieltag der Oberliga Westfalen ziemlich ausgedünnt. Lediglich sechs der ursprünglich geplanten neun Partien konnten stattfinden.

Nachdem der SV Schermbeck bereits am 21. Spieltag seine Serie von 13 Spielen in Folge ohne Niederlage begraben musste, fiel beim 1. FC Gievenbeck nicht der Startschuss für eine neue Serie. Die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan musste sich mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Gievenbeck bleibt dadurch weiter an der Spitzengruppe dran.

Dort fühlen sich auch die Sportfreunde Siegen immer heimischer. Die Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer bekam es mit dem kriselnden TuS Bövinghausen zu tun. Die Dortmunder schlugen sich mit ihrem beinahe komplett neu zusammengestellten Kader zunächst achtlich.

Am Ende stand dennoch ein 8:0 (2:0)-Sieg für die Siegener zu Buche. Shaibou Oubeyapwa (20.) und Cagatay Kader (39.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Das kurze Aufbäumen von Bövinghausen nach dem Seitenwechsel blieb ohne Folgen. Die Partie glich immer mehr einem Testspiel.

Deutlich anders sah da der Sonntagnachmittag für den Tabellenzweiten ASC 09 Dortmund bei der SG Finnentrop/Bamenohl aus. Die Aplerbecker erlebten einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Sie verloren mit 1:2 (0:1). Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Josue Santo (47.) folgte kein weiterer ASC-Treffer.

Eintracht Rheine musste sich bei Victoria Clarholz mit einem Punkt begnügen. Nach einer 2:0-Halbzeitführung kamen die Hausherren noch zum 2:2-Ausgleich.

Einen Sieg fuhr hingegen der SV Lippstadt beim Gastspiel bei der SpVgg Vreden ein. Die Gäste entführten dort mit 2:1 (1:0) die drei Punkte.

Zum Abschluss des Spieltags steht noch das Derby zwischen Tabellenführer VfL Bochum II und Concordia Wiemelhausen auf dem Programm. Hier geht es zum RevierSport-Liveticker.

1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck 2:0 (1:0) SV Lippstadt - SpVgg Vreden 2:1 (1:0) TuS Bövinghausen - Sportfreunde Siegen 0:8 (0:2) Victoria Clarholz - Eintracht Rheine 2:2 (0:2) SG Finnentrop/Bamenohl - ASC 09 Dortmund X:X (1:0) Rot Weiss Ahlen - TuS Ennepetal abgs. Westfalia Rhynern - SC Verl II abgs. SpVgg Erkenschwick - SC Preußen Münster II abgs. VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 17 Uhr spielfrei: SG Wattenscheid 09

Bereits am Samstag stand fest, dass drei Partien des Spieltags nicht über die Bühne gehen würden. Die Duelle zwischen Rot Weiss Ahlen und dem TuS Ennepetal, Westfalia Rhynern und SC Verl II und SpVgg Erkenschwick gegen Preußen Münster II wurden aufgrund der Witterungsbedingungen sowie Sicherheitsbedenken abgesagt.

Die SG Wattenscheid 09 hatte spielfrei in der Oberliga. Diese Gelegenheit nutzten sie für ein Testspiel gegen Westfalenligist Westfalia Herne. Die SGW musste sich dort mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Mohammed Maroc (8.) brachte Herne in Führung. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Emre Yesilova (67.) konterte Moritz Brüggemann (72.).