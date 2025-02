Dem ETB Schwarz-Weiß Essen ist ein perfekter Start ins Pflichtspiel-Jahr 2025 gelungen. Beim SV Biemenhorst siegte der ETB mit 3:1.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen darf weiter von der Regionalliga West träumen. Die "Schwatten" siegten im ersten Spiel des Jahres 2025 beim SV Biemenhorst mit 3:1 und liegen nur noch vier Punkte hinter Tabellenführer Schonnebeck.

Die Spielvereinigung trifft am Sonntag (9. Februar, 14.15 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Gipfeltreffen auf die SSVg Velbert. Der ETB wird auf eine Punkteteilung hoffen.

Beim Erfolg in Bocholt-Biemenhorst gelang der Mannschaft von ETB-Coach Julian Stöhr die anvisierte Revanche für die 2:3-Niederlage im Hinspiel. Am nächsten Wochenende geht es für den ETB mit einem Heimspiel gegen den Mülheimer FC 97 am Uhlenkrug weiter.

"Es war ein auch in der Höhe verdienter Sieg für uns. Wir wussten, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde. Der Platz war auch nicht so optimal für unsere fußballerische Klasse. Wir haben das aber sehr gut angenommen und in der ersten halben Stunde auch eine gute Partie gezeigt. Wir haben dann durch einen dummen Fehler den Ausgleich kassiert. Das war Pech, aber Fußball ist nun mal ein Fehlersport. Aber die Jungs haben den Fehler gut ausgebügelt und noch mit 3:1 gewonnen. Hut ab! Es war ein klarer Fortschritt zur Hinrunde, wo wir 3:2 verloren haben. Wir haben heute in den Zweikämpfen sehr gut dagegengehalten und ich bin sehr zufrieden. Jetzt müssen wir noch zweimal in den nächsten beiden Spielen gewinnen, dann haben wir eine kleine Pause", resümierte ETB-Coach Stöhr.

Die Statistik zum Spiel

SV Biemenhorst: Dehorn – Ridder, Brucksteg, Krichel (86. Prudencio), Spallek – Schmitz, Beckert (71. Jashanica), Laigre, Puhe – Büdding (71. Schulte), Müller

ETB SW Essen: Valentine – Corsten, Stöhr, Urban, Bachmann – Gusic (60. Zimmerling), Lucas – Cissé (74. Geisler), El-Hany (64. Bosnjak), Yildiz (88. Poznanski) – Korytowski (81. Weihmann)

Schiedsrichter: Can Emiroglu

Tore: 0:1 Lucas (25.), 1:1 Puhe (41.), 1:2 Korytowski (81.), 1:3 Bosnjak (90. +3 / Foulefmeter).

Zuschauer: 515