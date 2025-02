Der 21. Spieltag in der Oberliga Westfalen kann an diesem Wochenende nicht komplett vonstattengehen. Drei Partien wurden abgesagt.

Wie bereits am kommenden Wochenende, als zwei Partien nicht stattfinden konnten, kam es auch am 21. Spieltag der Oberliga Westfalen zu einigen Absagen. Drei Begegnungen sind betroffen.

Das Heimspiel von Rot Weiss Ahlen gegen den TuS Ennepetal wurde bereits am Freitagmorgen witterungsbedingt abgesagt. "Nach einer intensiven Platzbegehung hat die Stadt Ahlen in enger Absprache mit dem Verein entschieden, den Rasenplatz zu sperren. Eine Austragung des Spiels ist unter diesen Bedingungen nicht möglich. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wird aber schnellstmöglich bekannt gegeben", teilte der Verein mit.

Zudem musste auch die Partie zwischen dem SV Westfalia Rhynern und dem SC Verl II offiziell abgesetzt werden, wie die Platzkommission entschieden hat. Beide Spiele waren ursprünglich für Sonntag (9. Februar) um 15 Uhr angesetzt.

Am selben Tag um 15.15 Uhr hätte eigentlich die SpVgg Erkenschwick den SC Preußen Münster II empfangen, doch diese Begegnung findet ebenfalls nicht statt. Der Naturrasenplatz im Stimbergstadion ist nicht bespielbar, sodass eigentlich auf Kunstrasen gespielt werden sollte. Die Polizei war sogar einverstanden mit der Austragung auf dem Kunstrasenplatz, doch die Verantwortlichen der Erkenschwicker wollten das Risiko nicht eingehen.

Geschäftsführer Andreas Giehl erklärte gegenüber FuPa Westfalen: "Uns ist die Sicherheit wichtiger. Und die ist auf der Kunstrasen-Anlage leider nicht gegeben. Darum haben wir gebeten, das Spiel zu verlegen, damit es dann im Stadion ausgetragen werden kann."

Für Ahlen, Erkenschwick und Verl II ist es damit schon die zweite Spielabsage im laufenden Kalenderjahr. Aufgrund des eng getakteten Spielplans in der Rückrunde, in der an jedem Wochenende gespielt wird, wird es für die betroffenen Vereine voraussichtlich mehrere Englische Wochen für die Nachholspiele geben müssen.