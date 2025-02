Die Personalplanungen beim ASC Dortmund schreiten voran. Der nächste Spieler hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

Bisher ist der Februar ein toller Monat, wenn man es mit dem ASC 09 Dortmund hält. Zum Auftakt in das neue Fußballjahr gewannen die Aplerbecker ihr erstes Spiel gegen Victoria Clarholz (4:2) und bleiben als Tabellenzweiter ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen.

Und auch in Sachen Kaderplanung gibt es bei den Dortmundern viele positive Nachrichten. Jetzt ist es die nächste Vertragsverlängerung, mit der der ASC Allrounder Aleksander Dimitrov auch für die Spielzeit 2025/26 hält. Das teilte der Klub am Samstag (8. Februar) mit.

Nach den Verpflichtungen von Anes Dziho und Luis Sebastian Kehl und den Verlängerungen mit Jan-Patrick Friedrich und Robert Hilsmann kann der ASC somit einen weiteren Haken hinter eine Planstelle setzen. Der 21-jährige Dimitrov war im Sommer vom SV Brackel aus der Landesliga zum ASC gewechselt und spielte sich "mit seiner Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft" in den Kreis der Mannschaft, sodass er im November beim 4:0-Erfolg über Westfalia Rhynern in der Oberliga debütieren durfte.

In der laufenden Saison kam er bisher in der Liga bisher auf drei Einsätze als Einwechselspieler, hinzu kommt ein volles Spiel im Kreispokal (ein Tor) und 45 Minuten im Westfalenpokal. Der sportliche Leiter Dennis Hübner erklärt die Verlängerung: "Aleks ist enorm wertvoll für uns. Er bringt auf jeder Position Qualität, gibt immer 100% und identifiziert sich voll mit der Mannschaft. Wir freuen uns, dass er uns erhalten bleibt!"

Während sich die Verantwortlichen weiter um das Gerüst für das kommende Jahr kümmert, geht es für die aktuelle Mannschaft in den nächsten Wochen weiterhin um Platz 2 hinter dem VfL Bochum II und den Aufstieg in die Regionalliga West. Am Sonntag (9. Februar, 15.30 Uhr) steht nun als nächstes das Gastspiel bei der SG Finnentrop-Bamenohl auf dem Programm. Vielleicht auch der nächste Einsatz für Aleksander Dimitrov.