VfL Bochum: Verlegungen - Verlegungen - Frauen und U21 müssen ausweichen

Sowohl die Frauen als auch die U21 des VfL Bochum müssen ihre Spiele verschieben.

Wie der VfL Bochum am Freitag mitteilte, werden die Partien der Frauen des VfL Bochum 1848 und der U21 am Sonntag, 9. Februar, am Talentwerk (Hiltroper Straße 240) stattfinden. Grund dafür sind die schlechten Witterungsbedingungen.

Auch die Anstoßzeiten der beiden Partien ändern sich dadurch. Der Rückrundenauftakt der Frauen in der 2. Bundesliga verschiebt sich von 11 Uhr auf 14 Uhr.

Die U21 muss in Folge dessen ebenfalls etwas länger gedulden. Das Heimspiel der Mannschaft von Heiko Butscher gegen Concordia Wiemelhausen in der Oberliga Westfalen wird statt um 15 Uhr nun um 17 Uhr angepfiffen.

Der VfL Bochum teilte zudem einen Hinweis zur Parksituation: "Wir weisen darauf hin, dass die Parkmöglichkeiten rund um das Talentwerkzentrum begrenzt sind. Der große Parkplatz, der sich gegenüberliegend befindet, ist aufgrund einer Baustelle aktuell nur eingeschränkt verfügbar. Grundsätzlich verweisen wir auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Bei einer Anreise mit dem PKW empfehlen wir, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im weiteren Umfeld zu parken", heißt es in der Mitteilung.