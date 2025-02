Der TSV Meerbusch hat in den letzten Tagen seinen erfolgreichsten Torschützen abgegeben. Bojan Potnar ist zur U23-Mannschaft des FC Schalke 04 gewechselt.

18 Spiele absolvierte Bojan Potnar in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein. Insgesamt blickt er auf 19 Begegnungen in der 5. Liga zurück.

Diese Anzahl an Einsätzen langte, um sich für einen Vertrag beim FC Schake 04 zu empfehlen. Am Deadline Day gab die U23 des Zweitligisten die Verpflichtung des Torjägers des TSV Meerbusch bekannt. Dass der 20-Jährige, der in dieser Serie mit elf Buden der erfolgreichste TSV-Torschütze ist, nicht einfach zu ersetzen sein wird, wissen natürlich auch die Verantwortlichen.

"Aus sportlicher Sicht tut uns sein Verlust sehr weh, denn einen solchen Torjäger kann man nicht ersetzen. Auf der anderen Seite freue ich mich für Bojan, dass er nun in der Regionalliga den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gehen kann", sagt Trainer Samir Sisic gegenüber dem Portal "fupa".

Mit Venhar Ismailji (kam von der U23 von Fortuna Düsseldorf) und Yassin Benktib (kehrte von der SSVg Velbert zurück) haben die Meerbuscher im Winter zwei Spieler verpflichtet, ein adäquater Potnar-Ersatz ist aber erst einmal nicht in Sicht.

An Bojan waren mehrere namhafte Vereine interessiert. Eigentlich wollten wir ihn erst im Sommer abgeben, aber das Angebot der Schalker war so lukrativ, dass wir es nicht ablehnen konnten. Eine so hohe Ablöse haben wir noch nie zuvor kassiert. Zudem wollten wir Bojan diese großartige Chance auch nicht verbauen Christoph Peters

"In der Winterpause ist es ohnehin schwer, gute Leute zu finden. Daher haben wir uns auch gar nicht groß umgeschaut. Unser Spiel war sehr auf Bojan zugeschnitten, weshalb wir in der Offensive leicht ausrechenbar waren. Wir müssen nun das System etwas umstellen und die Last auf mehrere Schultern verteilen. Wir haben zwei Leute dazu bekommen, die durch ihre guten technischen Fähigkeiten in der Lage sind, Treffer vorzubereiten und auch selbst zu erzielen", erklärt Sisic.

Nach RevierSport-Informationen haben die Meerbuscher für Potnar rund 10.000 Euro erhalten. Eine Summe, die für den Oberligisten viel Geld ist, wie TSV-Manager Christoph Peters erklärt: "An Bojan waren mehrere namhafte Vereine interessiert. Eigentlich wollten wir ihn erst im Sommer abgeben, aber das Angebot der Schalker war so lukrativ, dass wir es nicht ablehnen konnten. Eine so hohe Ablöse haben wir noch nie zuvor kassiert. Zudem wollten wir Bojan diese großartige Chance auch nicht verbauen", sagt TSV-Manager Christoph Peters.

Potnar hatte in der Vergangenheit auch beim Meerbuscher Kooperationspartner Borussia Mönchengladbach II mittrainiert. Nach RS-Infos war auch Fortuna Düsseldorf II interessiert. Doch letztendlich machte Schalke das Rennen um den Elf-Tore-Mann des TSV Meerbusch.