Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Sportfreunde Siegen beim TuS Bövinghausen. Das Spiel soll auch wirklich stattfinden.

Der TuS Bövinghausen macht trotz der ungewissen Lage und des vorläufigen Insolvenzverfahrens weiter. Auch wenn zuletzt keine elf Spieler zur Verfügung standen, soll das für Sonntag (9. Februar, 15 Uhr) angesetzte Oberliga-Westfalen-Spiel gegen die Sportfreunde Siegen über die Bühne gehen.

"Wir haben jetzt 24 Spieler zur Verfügung und werden alles reinhauen. Wir sind nicht tot zu kriegen und spielen weiter!", verspricht TuS-Boss Ajan Dzaferoski.

Das wird jedoch ohne den bisherigen Cheftrainer Dimitrios Kalpakidis passieren. Nach dem sein Partner Danny Voß bereits zurücktrat, ging auch Kalpakidis diesen Schritt.

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" erklärte er: " Du hast keine richtige Zukunft und Klarheit, wie es weitergeht. Hinzu kommt noch das Aus von Danny. Das ist eine Aufgabe, die einen sehr, sehr beansprucht. Ich danke dem Verein für das Ermöglichen, in der Oberliga als Trainer zu agieren. Ich wünsche Bövinghausen natürlich alles Gute. Ich habe das sehr gerne gemacht und die Zeit sehr genossen. Leider hat es sich in die Situation entwickelt, in der es sich momentan nun mal befindet."

Am Sonntag gegen Siegen wird wohl Dino Dzaferoski als Trainer an der Seitenlinie stehen.

Diese Spieler stehen laut "Fupa" und "Ruhr Nachrichten" nun im TuS-Kader - und sind spielberechtigt:

Johnason-Paul Ihekwoaba (20 Jahre alt, zuletzt Rot-Weiss Essen U19)

Jerry Asare (25 Jahre alt, zuletzt SpVgg Torgelow Ueckermünde, Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern)

Ndangog Nanjoh Godlove (19 Jahre alt, zuletzt RW Lüdenscheid, Bezirksliga)

Yudai Matsumoto (22 Jahre alt, zuletzt SV Kurdistan Düren, Landesliga Mittelrhein)

Gibril Njie (30 Jahre alt, zuletzt SC Düsseldorf-West, Landesliga)

Katsuya Ozeki (24 Jahre alt, zuletzt SV Kurdistan Düren, Landesliga Mittelrhein)

Precious Odianosen (zuletzt Türkspor Dortmund II, Kreisliga B)

Bryan Ojiako (zuletzt SV Sodingen, Westfalenliga)

Haruku Kitsui (21 Jahre alt, Japan)

Noch nicht spielberechtigt sind:

Chenrik Ntoumani (25 Jahre alt, zuletzt Rostocker FC, Oberliga Nordost)

Gian Marco Dünnwald (31 Jahre alt, zuletzt SpVg Hilden, Kreisliga A Düsseldorf)