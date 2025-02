ASC 09 Dortmund: Sohn von Sebastian Kehl kommt - Ex-Talent von RWO, S04 und MSV auch

Oberligist ASC 09 Dortmund hat sich noch einmal doppelt verstärkt. Zuletzt kam schon ein Zugang für die Abwehr, jetzt wurde auch das Mittelfeld noch einmal verstärkt.

Anes Dziho und Luis Kehl sind neu beim Oberliga-Westfalen-Klub ASC 09 Dortmund. Dziho kommt von Ligakonkurrent SpVgg Vreden nach Aplerbeck, während Kehl aus der U19 des Hombrucher SV zum ASC 09 stößt.

Dziho ist ein 20 Jahre alter Abwehrspieler, der sich den Vredenern erst im Sommer 2023 angeschlossen hatte. Dort wurde er auf Anhieb Stammspieler – in der vergangenen Spielzeit kam er auf 28 Einsätze für Vreden. In der laufenden Saison wurde er jedoch durch eine Verletzung zeitweise ausgebremst. Gerade einmal neun Spiele stehen bisher zu Buche. Nun sollen beim ASC 09 weitere hinzukommen.

"Anes ist ein junger, talentierter Spieler mit viel Potenzial und passt daher perfekt in unsere Mannschaft. Seine Ausbildung beim MSV Duisburg und seine bisherigen Erfahrungen in der Oberliga machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für uns. Und auch für Anes macht der Wechsel doppelt Sinn, da er in Dortmund studiert. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird und zu einem Leistungsträger in unserer Mannschaft werden kann", sagte Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09 Dortmund.

Dzihos Vita kann sich sehen lassen. Der 20-Jährige wurde bei Rot-Weiß Oberhausen, beim FC Schalke 04, sowie beim MSV Duisburg ausgebildet. Aus der MSV-U19 schaffte er den Sprung in den Herrenbereich - zunächst in die fünfte Liga nach Vreden. Dziho hat 22 U19-Bundesliga-Spiele absolviert (ein Tor).

Mit Luis Kehl hat der ASC 09 noch einen prominenten Namen an Land gezogen. Denn es handelt sich um den Sohn von BVB-Sportdirektor Sebastian, der einst im Mittelfeld die Fäden gezogen hat. Ob Luis das auch beim ASC 09 Dortmund kann, wird er noch beweisen müssen. Es ist seine erste Station im Herrenbereich, nachdem er zuvor die Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und vom Hombrucher SV durchlaufen hatte.

Für den ASC 09 Dortmund geht es in der Oberliga Westfalen um den Aufstieg. Aktuell steht der Klub aus Aplerbeck auf Rang zwei, was reichen würde.