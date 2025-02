Schonnebeck und Velbert liefern sich einen engen Aufstiegskampf in der Oberliga Niederrhein. Am Wochenende kommt es zum Aufeinandertreffen. Trainer Ismail Jaroui blickt im Vorfeld auf die Partie.

Am Sonntag (9. Februar) wird es spannend in der Oberliga Niederrhein: Die Spiel- und Sportvereinigung Velbert reist zum Topspiel an den Schetters Busch und trifft dort auf den aktuellen Tabellenführer, die Spielvereinigung Schonnebeck.

Beide Teams liefern sich ein enges Rennen und verloren in der laufenden Saison bisher nur zwei Spiele. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass beide Teams nur zwei Punkte trennt. Das Spiel ist für Velbert eine Chance, Schonnebeck an der Tabellenspitze abzulösen.

„Wir spüren eine Vorfreude, dass es wieder losgeht, wir wieder um Punkte spielen. Wir hoffen auf viele Zuschauer. Die Kulisse wird gut und ich freue mich, die Jungs wieder auf den Platz schicken zu können“, blickt Trainer Ismail Jaroui im Vorfeld auf den Start nach der Winterpause.

„Schonnebeck ist nicht umsonst Tabellenführer. Das Spiel ist für sie ein Heimspiel, von daher sehe ich das Team dort zu Hause in der Favoritenrolle“, ergänzt der Coach des Zweiten.

Zur Partie sagt er: „Wir werden, wie in allen anderen Spielen auch, alles aufs Feld schmeißen. Die Einstellung stimmte zuletzt bei den Jungs, sowohl bei den Testspielen als auch bei den letzten Meisterschaftsspielen. Wenn wir diese Einstellung wieder auf den Platz bringen, freue ich mich auf eine gute Partie.“

Die Velberter befanden sich vor der Winterpause in einer Top-Form. In der Liga hat die Mannschaft zuletzt fünf Begegnungen in Folge gewonnen. Die Testspiele in diesem Jahr, die stattfinden konnte, wurden alle gewonnen. „Natürlich gibt so eine Serie Rückenwind. Wir wissen aber aus der Hinrunde, dass so eine Serie schnell zu Ende sein kann“, erklärt der Coach.

In der Wintervorbereitung hat sich auch der Kader verändert. Neben drei Abgängen wurden mit Timo Böhm, Pascal Kubina, Benjamin Hemcke und Harumi Golto gleich vier Neuzugänge bekanntgegeben.

„Wir hoffen, dass sie gut bei uns ankommen, unsere Abläufe verstehen und die Jungs sich gut integrieren.“ Zwei der Neuzugänge haben bereits für die SSVg gespielt. Benjamin Hemke war bereits in der Saison 2023/24 per Leihe in Velbert. Ebenso spielte Pascal Kubina von 2020 bis 20222 für den Verein.

„Die Mannschaft ist gut vorbereitet. Nicht nur für das Topspiel, sondern für die gesamte Rückrunde. Manchmal wünscht man sich die ein oder andere Einheit mehr, aber im Rahmen der Möglichkeiten sind wir gut vorbereitet“, erklärt der Trainer abschließend.