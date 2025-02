Während bei Jannik Krämer und den Sportfreunden Siegen die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus klar ist, muss Konkurrent 1. FC Gievenbeck einen Stürmer abgeben.

Jannik Krämer ist nun schon seit fast zehn Jahren ein Siegener: Im Sommer 2015 hat sich der damals B-Jugendliche dem Traditionsklub angeschlossen - und ist ihm bis heute erhalten geblieben. Nun ist klar: Krämer wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten bei den Sportfreunden Siegen bleiben.

"Ich möchte natürlich so viel und so hoch wie möglich spielen, der Mannschaft dabei helfen, positive Ergebnisse zu erzielen und den tollen Fans etwas zurückzugeben", sagte er.

Der 25-Jährige hat während dieser Zeit einiges im Siegerland erlebt: Mit der U17 spielte er Bundesliga (25 Einsätze, zwei Tore) und kam schnell über die U19 in die Oberliga-Elf – samt erster Einsatzminuten gegen den FC Gütersloh. Zu Beginn der Saison 2018/19, genauer am dritten Spieltag, erwarteten die Sportfreunde Gievenbeck im Leimbachstadion.

Gegenüber Siegener Vereinsmedien erinnerte sich der 25-Jährige: "Das war mein Startelf-Debüt. In der Jugend war ich offensiver ausgerichtet, in diesem Spiel aber als Innenverteidiger gefragt. Ich dribbelte also trotzdem von hinten an, ließ den ersten Mann aussteigen und wollte auch den zweiten Spieler an der Mittellinie stehen lassen – verlor den Ball, der Gegner haut ihn in den Winkel. Perfekter Einstand."

Das Spiel gegen Gievenbeck endete seinerzeit 1:1-Unentschieden. Der Torschütze des viel umjubelten Ausgleichstreffers hieß Jannik Krämer. "Es war die Nachspielzeit, 90+2. Alle waren aufgerückt, die Flanke kam rein und ich mache das Tor. Danach stürzten zehn Mann auf mich und erdrückten mich fast. Es war unglaublich."

Lob gab es auch von seinem Trainer Thorsten Nehrbauer: "Jannik hat eine enorme Entwicklung genommen und ist immens wichtig für die Mannschaft und meine Art, Fußball spielen zu lassen. Er ist fleißig und diszipliniert, sehr flexibel und kann sich in Situationen hineinversetzen. Er hat das schon mehrfach bewiesen. Wir sind stolz, mit ihm einen echten Siegerländer Jungen weiter in unseren Reihen zu haben."

Der 1. FC Gievenbeck muss sich derweil von seinem Stürmer Chris Rüther verabschieden. Nach drei Toren in 16 Spielen zieht es den 23-Jährigen mit sofortiger Wirkung zum SV Rödinghausen II. "Ich ziehe Mitte des Jahres zu meiner Freundin nach Bielefeld. Darüber bin ich sehr glücklich, auch wenn ich dafür den FCG verlassen muss. Ich bin sehr dankbar für die Zeit hier im Verein und freue mich jetzt auf die Rückrunde."