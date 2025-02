Die Spielvereinigung Schonnebeck setzt weiterhin auf Kontinuität im Trainerteam. Der Stab für die Saison 2025/2026 steht fest.

Personalentscheidungen bei der Spielvereinigung Schonnebeck: Nachdem bereits Cheftrainer Dirk Tönnies und der Sportchef Christian Leben ihre Verträge verlängert haben, bleiben nun auch Co-Trainer Marwin Studtrucker und Torwarttrainer Oliver Honée über die laufende Saison hinaus am Schetters Busch. Beide haben ihre Verträge vorzeitig und ligaübergreifend verlängert!

Studtrucker unterstützt seit der Saison 2023/24 Coach Tönnies an der Seitenlinie und trug zuvor selbst das Trikot der Schwalben. Honée wiederum ist bereits seit 2016 für die Entwicklung der Torhüter verantwortlich.

"Nachdem Dirk seinen Vertrag verlängert hat, war für uns schnell klar, dass wir in der bisherigen Konstellation auch in die Zukunft gehen möchten. Sowohl 'Studti' als auch 'Oli' sind wichtige Faktoren für unseren Erfolg. Ich bin nicht nur fachlich mit der Arbeit des gesamten Trainerteams sehr zufrieden, sondern schätze auch die zwischenmenschliche Zusammenarbeit sehr", erklärt SVS-Manager Leben.

Auch Studtrucker freut sich über seine Verlängerung: "Ich gehe nun in mein fünftes Jahr bei den Schwalben, mein drittes als Co-Trainer. Besonders die Zusammenarbeit mit Dirk, Christian, Oli, Frank Isert und dem gesamten Verein hat mich dazu bewogen, weiterzumachen. Die Schwalbenfamilie ist für mich wie eine zweite Familie geworden, ich fühle mich unfassbar wohl. Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt und hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr so erfolgreich weitermachen können wie bisher."

"Ich freue mich, dass der Verein mir weiterhin das Vertrauen schenkt und dass es auch mit Dirk und 'Studti' weitergeht. Wir haben einen guten Spirit im Trainerteam und kennen uns ja auch schon lange. Außerdem bin ich glücklich, weiterhin für die Torhüter verantwortlich zu sein – das ist meine Passion. Mir ist es wichtig, dass sie sich stetig verbessern und weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen und meinen Teil zur positiven Entwicklung der Mannschaft beizutragen", ergänzt Honée zu seiner Verlängerung.