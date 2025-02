Die SF Niederwenigern starten den Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein gegen den Gegner, der bei den SF in der Hinrunde "Eindruck hinterlassen hat." Diesmal soll es anders laufen.

Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die Sportfreunde Niederwenigern stehen zum Start des Restprogramms vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Sonntag (09. Februar) empfängt der abstiegsbedrohte Tabellensechzehnte den Dritten vom FC St. Tönis.

Besonders das Hinspiel, welches Niederwenigern mit 1:3 verlor, ist Trainer Marcel Kraushaar noch gut in Erinnerung. „St. Tönis steht nicht nur tabellarisch gut da, sondern hat im Hinspiel gegen uns Eindruck hinterlassen. Das Spiel war eines der Spiele, wo wir fast chancenlos waren. Sie sind uns mit viel Druck begegnet, was uns große Probleme bereitet hat“, blickt der Coach auf die letzte Begegnung.

Das erste Meisterschaftsspiel in diesem Jahr wird Kraushaar und seiner Mannschaft alles abverlangen: „Ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel, wir wissen um die Qualität, die auf uns zukommt. Der Gegner verfolgt einen klaren Plan, gerade was ihr Offensivspiel angeht. St. Tönis hat ein hohes Tempo im Spielaufbau mit vielen Verlagerungen. Dazu kommt, dass sie auf den Positionen individuell sehr gut besetzt sind.“

Trotz des Bewusstseins für die Stärke seines Gegners, sieht sich Kraushaar gut gewappnet für die Partie. Seine Mannschaft hat seit der letzten Begegnung „einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht." Zur Einordnung: Aufsteiger Niederwenigern gewann erstmals am 13. Spieltag, seitdem gab es aber sechs Partien ohne Niederlage.

Und auch für die Begegnung gegen den Dritten gibt es einen klaren Plan. „Wir haben uns sicherlich ein bis zwei Schwerpunkte rausgesucht, die wir diese Woche besonders angehen. Allerdings bin ich auch ein großer Freund davon, dass wir auf uns schauen und die Themen, die wir generell auf dem Platz sehen wollen, weiter herausarbeiten.“

Und wo man dann steht, wird man nach der ersten Partie sehen. Denn: "Die Wintervorbereitung ist immer sehr speziell, es ist sehr wetterabhängig und man kann nicht so fokussiert auf dem Platz arbeiten. Das geht aber allen Mannschaften so, weswegen ich keinen Nachteil für uns sehe“, gibt der Trainer einen Einblick.

Seit Anfang November hat die Mannschaft kein Spiel mehr in der Liga verloren. Der Klassenerhalt ist in Sichtweite. Nur drei Punkte trennen die Sportfreunde von einem Nicht-Abstiegsplatz. „Unser Ziel ist es, dass wir in der Oberliga bleiben. Dafür wird es wichtig sein, dass wir das, was wir zuletzt aufgebaut haben, weiterführen. Dass das nicht leicht wird, ist klar. Andererseits haben wir bewiesen, dass wir in der Lage dazu sind“, sagt Kraushaar.