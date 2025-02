Der ASC 09 Dortmund plant weiterhin fleißig die neue Saison 2025/2026. Es gibt zwei weitere Vertragsverlängerungen.

Der ASC 09 Dortmund konnte einen wichtigen Leistungsträger für ein weiteres Jahr an den Verein binden: Jan Friedrich hat seinen Vertrag biszum 30. Juni 2026 verlängert. Der 28-jährige Innenverteidiger absolvierte in der laufenden Saison 19 Einsätze für den westfälischen Oberligisten.

Seit 2016 trägt Friedrich – mit einer kurzen Unterbrechung – das Trikot des ASC 09 und hat in dieser Zeit eine Schlüsselrolle in der Defensive eingenommen.

"Mit seiner Ruhe, Zweikampfstärke und Kopfballpräsenz gibt er der Mannschaft enorme Sicherheit und ist gleichzeitig ein wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler im Kader. Dass Friedrich um ein weiteres Jahr verlängert hat, freut uns sehr", erklärt Dennis Hübner, sportlicher Leiter des ASC 09. "Er ist ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Defensive. Seine Erfahrung und Präsenz helfen nicht nur der Abwehr, sondern der gesamten Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung, führt die jungen Spieler und gibt dem Team die nötige Stabilität."

Neben dem Routinier verlängerte auch ein Talent: Der 20-jährige Robert Hilsmann bleibt dem Oberliga-Team ebenfalls ein weiteres Jahr erhalten und wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in der Defensive spielen.

"Robert ist seit der C-Jugend Teil des Vereins und hat sich nach seinem Aufstieg aus der A-Jugend 2024 schnell in der ersten Mannschaft etabliert. Bereits in seiner Debütsaison im Herrenfußball sammelte er wertvolle Spielpraxis und überzeugte mit seiner Zweikampfstärke, Übersicht und Ruhe am Ball. Robert hat sich im letzten Jahr noch einmal enorm weiterentwickelt", erklärt Hübner.

Weiter meint der ASC-Sportchef über den Innenverteidiger: "Er bringt eine starke Mentalität mit, ist lernwillig und übernimmt trotz seines jungen Alters schon viel Verantwortung auf dem Platz. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen, und wir sind sicher, dass er eine große Zukunft vor sich hat."