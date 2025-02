Der SV Lippstadt 08 und der ASC 09 Dortmund haben in zwei Personalien Klarheit geschaffen. Für den ASC geht es noch um den Aufstieg.

Der SV Lippstadt 08 hat sich noch einmal im Tor verstärkt. Luca Beermann wird künftig Teil des Torwartteams sein. Am letzten Tag des Transferfensters hat er einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30.06.2026 unterschrieben.

Der 25-Jährige kommt vom SC Wiedenbrück zum SV Lippstadt 08. "Wir freuen uns sehr, dass wir Luca Beermann von einem Transfer zum SV Lippstadt überzeugen konnten. Luca wird uns mit seiner sportlichen und menschlichen Qualität direkt weiterhelfen", sagte Sportdirektor Dirk Brökelmann.

Auch Beermann zeigte sich erfreut über die neue Aufgabe. "Ich habe direkt gemerkt, dass die Vorstellungen von Fußball von Dirk Brökelmann und Felix Bechtold komplett mit meinen übereinstimmen. Ich möchte meinen Teil für eine erfolgreiche Zukunft beitragen."

Für den SV Lippstadt 08 geht es in dieser Saison wohl nicht mehr um den Aufstieg. Zwölf Punkte trennen den Tabellendreizehnten derzeit vom ersten Aufstiegsplatz zwei.

Robert Hilsmann bleibt derweil dem ASC 09 Dortmund erhalten. Wie die Aplerbecker mitteilten, hat der 20 Jahre alte Innenverteidiger seinen Vertrag in Dortmund verlängert.

Hilsmann ist seit der C-Jugend beim ASC 09 und hat sich nach seinem Aufstieg aus der A-Jugend 2024 schnell in der ersten Mannschaft etabliert. Zuvor hat er beim Hörder SC das Fußballspielen gelernt. Mit Zweikampfstärke, Übersicht und Ruhe am Ball ist er eine feste Größe in der Defensive, die bisher 30 Gegentore in der Liga kassiert hat.

Interessant: In den Top-Ten ist das der schlechteste Wert, doch mit 45 geschossenen Toren hat sich der ASC 09 Dortmund im Gesamttableau auf Rang zwei manövriert.

Ligakonkurrent Rot Weiss Ahlen hat derweil ein kurzfristiges Testspiel gegen den TuS Hiltrup vereinbart. Anstoß ist am Dienstag, 4. Februar, um 19:30 Uhr auf der Sportanlage TuS Hiltrup (Osttor 85, 48165 Münster).

In der Liga ist Ahlen Elfter und kann, ähnlich, wie Lippstadt, den Aufstieg in dieser Saison höchstwahrscheinlich abhaken.