Vor dem Spitzenspiel gegen die SSVg Velbert hat die SpVg Schonnebeck einen Verteidiger verpflichtet, der seit Jahren in der Regionalliga West aktiv war.

In der Oberliga Niederrhein ist die Winterpause am kommenden Wochenende vorbei. Und gleich zum Start gibt es den Knaller, wenn die SpVg Schonnebeck am Sonntag (14:15 Uhr) den Verfolger der SSVg Velbert empfängt.

Erster gegen Zweiter - zwei Punkte trennen die beiden Vereine. Schonnebeck kommt mit der besten Offensive - und nun auch mit einem Neuzugang für die Defensive. Denn wenige Tage vor dem Spitzenspiel hat Schonnebeck sich in der Regionalliga bedient und Nico Petritt verpflichtet. Der 21-jährige Rechtsverteidiger wechselt vom Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II an den Schetters Busch.

Christian Leben, sportlicher Leiter der Schonnebecker, betont: "Nico ist ein top ausgebildeter und schneller Außenbahnspieler, der trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Regionalliga-Erfahrung verfügt. Er bringt viele Eigenschaften mit, die unseren Kader wertvoll verstärken werden. Im Hinblick auf die neue Saison stand er ganz oben auf unserer Wunschliste. Dass sich nun die Möglichkeit eines kurzfristigen Transfers ergeben hat, freut uns umso mehr und bestärkt uns in unserer Überzeugung, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen."

Seine ersten Minuten bei der Mannschaft konnte der Defensiv-Spieler bereits sammeln. Beim 4:3-Erfolg im Test gegen den Ligakonkurrenten VfB Homberg wurde er nach der Pause für Kevin Kehrmann eingewechselt. Auch hier wurde wieder klar, wie stark Schonnebeck in der Offensive ist (Tore durch Arne Wessels (2), Conor Tönies und Artur Golubytskyi) - dafür lässt man hinten noch zu viel zu.

In der laufenden Saison 2024/2025 kam Petritt sechsmal für Fortuna Düsseldorf II zum Einsatz. In der vorherigen Spielzeit absolvierte er 18 Partien für die zweite Mannschaft der Düsseldorfer und steuerte dabei ein Tor sowie eine Vorlage bei. In der Saison 2022/2023 lief er elfmal für Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West auf.