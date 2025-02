Der ASC 09 Dortmund startet mit einem Sieg in die Rückrunde der Oberliga Westfalen. Ein Blick auf die Tabelle lohnt nicht, weil sie derzeit sehr wenig Aussagekraft bietet.

Der ASC 09 Dortmund findet sich in der Oberliga Westfalen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz wieder. Im Kampf um den Aufstieg ist die Tabelle aber nur bedingt aussagekräftig, da die SF Siegen vier Partien weniger ausgetragen haben.

Wir haben mit Trainer Marco Stiepermann nach dem 4:2 gegen Clarholz über den Saisonstart, das Ziel für die restliche Saison und die aktuelle Tabellensituation gesprochen.

Marco Stiepermann über…

… den Rückrundenstart: „Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung im Spiel gegen Victoria Clarholz. Vor dem Spiel habe ich den Jungs gesagt, dass der Start in die Rückrunde immer schwer ist und man sich erstmal wieder nach so einer Pause finden muss. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Trotz der zwei Gegentore haben wir ziemlich wenig zugelassen und sehr gut verteidigt. Wir fahren jetzt nach Finnentrop, um die nächsten drei Punkte zu holen. Wir müssen dort aber besser verteidigen und gerade bei Standards noch besser aufpassen. Nach Bochum haben wir die zweitbeste Offensive der Liga, deshalb müssen wir einfach hinten noch mehr daran arbeiten, konsequenter zu verteidigen.“

…die Übertragung auf die nächsten Spiele: „Natürlich will man immer eine Serie starten. Wir haben es in der ganzen Saison immer geschafft, nach spätestens zwei Niederlagen mit einem Sieg zu antworten. Das ist uns bisher sehr gut gelungen, in dieser Serie wollen wir drinbleiben. Der Sieg gegen Clarholz war dafür ein guter Anfang. Wir wollen den zweiten Platz, auf dem wir aktuell stehen, sportlich nicht mehr hergeben. Was dann alles auf uns zukommt, werden wir sehen.“

…den Abstand zum VfL Bochum II an der Tabellenspitze: „Letztendlich waren wir letztes Jahr in einer ähnlichen Situation und sind am Ende Dritter geworden, dabei hatten wir zwischendurch auch mal sieben Punkte Vorsprung. Das kann im Dreipunktesystem schnell schmelzen, aber nichtsdestotrotz liegt es daran, dass wir unsere Punkte holen. Wir brauchen nicht zu hoffen, dass Bochum Punkte liegen lässt, sondern wir müssen von Spiel zu Spiel unsere Hausaufgaben machen.“

…die vielen abgesagten Spiele der SF Siegen im Aufstiegskampf: „Dass momentan so viele Partien abgesagt werden, das ist mir eigentlich egal, solange unsere Spiele nicht ausfallen, weil einen das aus dem Rhythmus bringt. Man wünscht sich in gewisser Weise immer, dass alle Mannschaften gleich viele Begegnungen haben, aber es geht ja schon aufgrund der ungeraden Anzahl in der Liga nicht. Uns ist bewusst, dass Mannschaften hinter uns noch an uns vorbeiziehen können. Trotzdem geht es immer nur um unsere eigene Leistung. Gewinnen wir jetzt die restlichen 16 Spiele, sind wir aufgestiegen. Deswegen macht es keinen Sinn, auf andere Mannschaften zu gucken.