Die U21 des VfL Bochum verliert zum Jahresstart der Oberliga Westfalen. Trainer Heiko Butscher ist genervt von der Erwartungshaltung.

Auftaktspiele scheinen der U21 des VfL Bochum nicht zu liegen. Zum Saisonstart der Oberliga Westfalen gab es eine Niederlage. Und nach nur einer weiteren Pleite in den Monaten danach ging die vor der Saison wieder ins Leben gerufene zweite Mannschaft zu Beginn des neuen Pflichtspieljahres ebenfalls leer aus. Mit 1:2 unterlag der VfL am Sonntag bei der SpVgg Vreden.

Zwar brachte Semin Kojic die Bochumer in Führung (28.). Doch Kilian Heisterkamp per Elfmeter (31.) und kurz vor Schluss Niklas Niehuis (89.) sorgten für den Überraschungssieg des Tabellenelften beim Spitzenreiter.

"Kurz nach dem Spiel bin ich sehr enttäuscht, zumal wir so spät das Gegentor kassiert haben", resümierte Trainer Heiko Butscher nach Abpfiff. Der Coach zog ein zweigeteiltes Fazit. In der ersten Halbzeit hatte er "ein sehr gutes Spiel" gesehen. "Wir haben wir ein Spitzenteam gespielt und alles auf den Platz bekommen, was uns in den letzten Monaten stark gemacht hat: gute Chancen, gute Kontrolle. Dann gehen wir verdient in Führung. Den Ausgleich kassieren wir nach einem zweifelhaften Elfmeter."

Was die zweite Hälfte betrifft, zeigte sich Butscher "extrem sauer". Es habe der Drive, die Galligkeit gefehlt. "Wir haben zu umständlich gespielt, läuferisch ein wenig nachgelassen. Wir haben den Kopf verloren."

Und gab es kurz vor Schluss den späten Schock. Die dritte Saisonniederlage können die Bochumer verkraften, sie führen die Tabelle weiterhin mit einem komfortablen Punkte-Polster an. Vom Aufstieg in die Regionalliga möchte Butscher aber nichts hören - bei dem Thema ging der 44-Jährige regelrecht aus dem Sattel.

"Ich kann es nicht mehr hören", ärgerte sich Butscher. "Überall werden wir noch mit der Regionalliga konfrontiert. Dieses Gerede geht mir tierisch auf die Nerven." Seine junge Mannschaft entwickele sich zwar gut, "aber wir haben noch 17 Spiele und das macht etwas mit der Mannschaft." Es gelte, klar zu bleiben.

Weiter geht es für die Bochumer U21 am nächsten Sonntag im Derby gegen Concordia Wiemelhausen (15 Uhr, RS-Liveticker). Butscher: "Wir müssen uns jetzt schütteln und schnell wieder in die Spur finden." (mit gp)