Der VfL Bochum II ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Bei der SpVgg Vreden fällt die Entscheidung erst spät.

Als Tabellenführer war die U21 des VfL Bochum klarer Favorit beim Jahresauftakt in der Oberliga Westfalen bei der SpVgg Vreden. Aber trotzdem tat sich die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher gegen das Mittelfeld-Team schwer. Das schlug sich auch im Ergebnis nieder. Der VfL verlor nach einem späten Treffer noch mit 1:2 (1:1).

In der ersten Hälfte machten die Bochumer erstmal da weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hatten. Sie dominierten zuweilen, allerdings ohne sich die richtig großen Chancen zu erarbeiten. Das gelang erst Tolga Özdemir in der 20. Minute. Vreden verteidigte ansonsten gut.

Es dauerte aber noch eine Weile, bis der Ball im Netz zappelte. Semin Kojic stellte mit seinem 14. Saisontor die Führung für die Bochumer her (28.). Allerdings hatte diese nicht lange Bestand. Es brauchte allerdings einen Elfmeter, um für den Ausgleich zu sorgen. VfL-Torhüter Hugo Rölleke foulte Nicolas Ostenkötter. Kilian Heisterkamp verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (31.).

Kurz vor der Pause hatte Jean-Philippe Njike-Nana noch die große Chance, die Bochumer Führung wieder herzustellen, aber er scheiterte am Vredener Torhüter. Direkt nach der Pause der kleine Schock für Bochum. Der Ball lag schon wieder im eigenen Netz, allerdings stand Bugra Günes zuvor im Abseits (49.).

Die Vredener schienen mit ihrer Arbeit gegen Ball und Gegner ein gutes Mittel gegen die Bochumer gefunden zu haben. Die Gäste hatten zwar immer noch mehr vom Spiel, allerdings mussten sie mehr investieren, um zu Chancen zu kommen.

Die Bochumer rannten an, aber Vreden blieb in der Defensive mehr als konzentriert. Und wie es dann in solchen Spielen kommen muss, fiel auch noch ein Treffer. Aber eben nicht für den VfL. Der erst kurz zuvor eingewechselte Niklas Niehuis erzielte die Führung für die Gastgeber (89.).

Für den VfL Bochum II geht es am kommenden Wochenende im Derby gegen Concordia Wiemelhausen (9. Februar, 15 Uhr). Die SpVgg Vreden reist zeitgleich zum SV Lippstadt.

So spielten sie:

Vreden: Oellerich - Heisterkamp, Verwohlt, Wiesweg - Kondring, Meise, Schultealbert, Sinner, Wüpping (88. Niehuis) - Günes (69. Hinkelmann), Ostenkötter (71. Gerster)

Bochum II: Rölleke, Abdat, Bernsdorf, Hülsenbusch, Tolba - Dreca (65. Boafo), Grote, Holtkamp, Njike-Nana (65. Heuser) - Kojic, Özdemir (65. Koerdt)

Tore: 0:1 Kojic (28.), 1:1 Heisterkamp (31./Elfm.), 2:1 Niehuis (89.)