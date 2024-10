SSVg Velbert Englische Spitzenspielwoche - Trainer Jaouri erwartet Duelle auf Augenhöhe

Für die SSVg Velbert steht nach dem Aus im Niederrheinpokal eine englische Woche in der Oberliga Niederrhein an. Trainer Jaouri erwartet in einer "Spitzenspielwoche" zwei Duelle auf Augenhöhe.