Der VfB Homberg entscheidet eine körperlich betonte Partie für sich und schlägt die Sportfreunde Niederwenigern mit 2:0. Der dritte Platz ist die Folge.

Nach einem zähen Spiel gegen die SF Niederwenigern springt der VfB Homberg auf den dritten Platz der Oberliga Niederrhein. Nach 90 Minuten heißt es 2:0 für den Gastgeber aus Duisburg. Der Spielfluss wurde durch viele Fouls im Mittelfeld gestört - die Folge war ein wenig ansehnliches Fußballspiel.

Bereits nach 39 Minuten stand es 2:0 für Homberg. Das Ergebnis war hochverdient. Die Gäste taten sich schwer offensiv stattzufinden und fanden einzig über Fouls mittel ins Spielgeschehen einzugreifen.

In der zweiten Halbzeit hatte dies zur Folge, dass das Niveau des Spiels abnahm und Homberg selbst viele Chancen unkonzentriert zu Ende spielte.

Homberg-Trainer Stefan Janßen zog folgendes Fazit zur Partie: "Es war genau der zähe Gegner, den ich erwartet habe. Uns war klar, was uns erwarten wir und zum Glück haben wir relativ früh zwei Tore erzielen können. In der zweiten Halbzeit wurde es dann noch schwerfälliger, weil wir den dritten Treffer nicht erzielt haben. Der zweite Durchgang hat mir nicht gefallen."

Eine treffende Analyse des 54-Jährigen. Homberg nutze viele Chancen nicht, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Obwohl Niederwenigern offensiv kaum zu Möglichkeiten kam, fehlte nur ein Treffer, um das Spiel nochmal spannend zu machen.





"Wir waren im letzten Drittel oft zu unkonzentriert und zu unsauber. Die Jungs haben oft zu überhastet gespielt und die Situationen schlecht eingeschätzt. In der Entscheidungsfindung haben wir heute vieles nicht richtig gemacht. So etwas kann sich rächen. Da müssen wir konsequenter sein", erklärte der VfB-Coach.

Homberg will bei sich bleiben - "Konzentration liegt jetzt auf Nettetal"

Nachdem Sieg gegen den Tabellenletzten springt der VfB Homberg auf den dritten Tabellenplatz. Damit haben die Duisburger nach der Niederlage gegen den FC Büderich wieder den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen erreicht.

Janßen will davon aber noch nichts hören und sagte: "Ich gucke erst ab dem zehnten Spieltag auf die Tabelle. Aktuell spielt das noch keine Rolle für mich. Natürlich wollen wir oben mitspielen, aber wir sind noch zu früh in der Saison."

Ich weiß was die Jungs können - wir sind bereit jeden Gegner zu schlagen. VfB-Trainer Stefan Janßen

Der VfB Homberg hat jetzt eine Woche Pause, bevor es auswärts gegen den SC Union Nettetal geht (Sonntag, 29. September). Kurz darauf folgt die Englische Woche in der Oberliga Niederrhein. Es wird sicherlich eine anspruchsvolle Zeit für die Janßen-Elf.

"Wir gehen mit breiter Brust in die nächsten Spiele. Ich weiß was die Jungs können - wir sind bereit jeden Gegner zu schlagen. Trotzdem bleiben wir bei uns und gehen Spiel nach Spiel an die Sache dran. Die volle Konzentration liegt jetzt auf Nettetal" betonte der er.