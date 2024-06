ETB SW Essen: So sieht der Vorbereitungsplan aus - RWE-Vorverkauf startet Freitag

Am 1. Juli startet der ETB SW Essen die Vorbereitung. Sechs Tage später steht schon das Highlight an - wenn es gegen RWE geht.

Nicht mehr lange und auch der ETB SW Essen startet in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. Los geht es am 1. Juli - nur sechs Tage nach dem Aufgalopp wartet der Testknaller gegen den Stadtrivalen Rot-Weiss Essen.

Hier startet schon am Freitag der Vorverkauf für die Partie. Aufgrund der Umbauarbeiten im Uhlenkrug-Stadion wird das Spiel ausnahmsweise im Stadion „Am Hallo“ (Hallostraße 50, 45141 Essen) ausgetragen. Der Karten-Vorverkauf beginnt am Freitag. Tickets gibt es dann hier zu erwerben: ETB-Geschäftsstelle

Eintrittskarten können immer dienstags und freitags auf der ETB-Geschäftsstelle im Stadion Uhlenkrug von 17-19 Uhr erworben werden. Es ist nur Barzahlung möglich. Online

Online-Tickets können Freitag ab 10 Uhr bei rheinruhrticket.de unter diesem Link gekauft werden (zuzüglich Gebühren): www.rheinruhrticket.de/etb-sw-essen.htm Preise: Tribüne/Sitzplatz: 15,- € Stehplatz Vollzahler: 10,- € Stehplatz ermäßigt: 8,- €

Neben dem ETB-Test stehen viele weitere Partien auf dem Plan, bis die Saison am 18. August beginnt. ETB-Trainer Damian Apfeld wird seine Schützlinge zudem zu einem kurzen Trainingslager in Billerbeck bitten.

Der Vorbereitungsplan des ETB Schwarz-Weiß Essen

Montag (01. Juli, 18:30) 1. Training Sonntag (07. Juli, 16 Uhr) Test gegen Rot-Weiss Essen (Stadion „Am Hallo“) Samstag (13. Juli, 12 Uhr) Blitzturnier (mit der SpVg Schonnebeck, Blau-Weiß Mintard, SuS Haarzopf - Sportplatz Föhrenweg) Mittwoch (17. Juli, 19:30 Uhr) Test gegen die TUS Hordel Freitag bis Sonntag (19.-21. Juli) Trainingslager in Billerbeck Samstag (27. Juli, 15 Uhr) Test gegen den SV Lippstadt Sonntag (28. Juli, Zeit offen) - Test bei der U21 des VfL Bochum (Talentwerkzentrum Hiltroper Straße) Mittwoch (31. Juli 19 Uhr) Test gegen Arminia Klosterhardt Sonntag (4. August, 15 Uhr) Test gegen Westfalia Rhynern (Westfalia Sportpark)