Am Sonntag steht der letzte Spieltag der Oberliga Niederrhein an. Während einige Entscheidungen bereits jetzt gefallen sind, müssen die Vereine im Keller weiterhin um den Klassenerhalt zittern.

Am Sonntag wird in der Oberliga Niederrhein ein letztes Mal in dieser Spielzeit Fußball gespielt, zumindest in der regulären Saison. Seit dem vorletzten Spieltag stehen die Sportfreunde Hamborn 07 als erster sportlicher Absteiger fest. Der SV Straelen steht bereits seit Monaten, aufgrund des Rückzugs, als Absteiger fest.

In dieser Saison gibt es drei Absteiger aus der Oberliga Niederrhein. Die Plätze 16 bis 18 gehen direkt runter. Sollte es im Keller zur Punktgleichheit kommen, gibt es eine Entscheidungsrunde, vergleichbar mit einer Art Relegation. Allerdings nur, wenn mindestens einer der Plätze 16 bis 18 involviert ist, sowie ein Nichtabstiegsplatz. Somit ist eine Mannschaft auf dem 15. Rang, oder sogar besser, erst direkt gerettet, wenn sie auch mehr Punkte auf dem Konto hat als das Team auf Platz 16.

Beispiel:

Keine Entscheidungsrunde: Platz 14 - 33 Punkte Platz 15 - 33 Punkte Platz 16 - 32 Punkte Platz 17 - 32 Punkte

Entscheidungsrunde: Platz 14 - 34 Punkte Platz 15 - 33 Punkte Platz 16 - 33 Punkte Platz 17 - 32 Punkte

Die DJK Adler Union Frintrop befindet sich am Sonntag wohl in der unangenehmsten Situation, denn sie haben ihr letztes Spiel bereits am vorletzten Spieltag bestritten. Aufgrund des 2:2 gegen den 1. FC Kleve muss Union von zu Hause aus um den Klassenerhalt bangen. Aktuell steht man mit 33 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, welcher für den Klassenerhalt reichen würde. Sollte der TSV Meerbusch allerdings gewinnen, dürfte der Mülheimer FC keinen Sieg einfahren, damit es in eine Entscheidungsrunde geht.

Der TSV Meerbusch hat nur ein Ziel am Sonntag: Zu Hause gegen den VfB 03 Hilden muss der TSV drei Punkte holen, sonst war es das mit der Oberliga Niederrhein. Sollten sie es tatsächlich schaffen, gegen den fünftplatzierten einen Sieg einzufahren, würden sie die Klasse sogar direkt halten und es bräuchte kein Entscheidungsspiel für sie. Alles andere als ein Sieg würde den direkten Abstieg bedeuten.

Der Mülheimer FC 97 steht zwar aktuell über dem Strich, sollte sich allerdings am Sonntag trotzdem um ein Pünktchen bemühen. Der FC steht aktuell zwei Zähler über dem Strich, punktgleich mit Frintrop. Sollte der TSV Meerbusch einen Sieg einfahren und die Mülheimer verlieren ihr Spiel gegen den TVD Velbert, müssten sie noch einmal für Hin- und Rückspiel in einer Entscheidungsrunde gegen Adler Union Frintrop ran, um den Abstieg zu verhindern. Bei einem Remis wäre der FC allerdings gerettet, unabhängig von dem, was Meerbusch macht.

Ihr Gegner, der TVD Velbert, ist bereits gerettet. Trotz einer 0:3-Niederlage letzte Woche reicht der Vorsprung von einem Punkt auf Frintrop, um bereits jetzt den Klassenerhalt sicher zu haben. Für Velbert geht es am Sonntag also um nichts mehr.

Nichtsdestotrotz werden alle Teams den 15. Tabellenplatz vermeiden wollen. Sollte es nämlich, aus finanziellen Gründen, doch nicht zu einem Regionalliga-Aufstieg des KFC Uerdingen kommen, müssten gleich vier Mannschaften runter, wodurch auch der 15. Rang den Abstieg bedeuten würde.

Alle Spiele beginnen am Sonntag parallel um 15 Uhr.