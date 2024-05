Der SV Schermbeck treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Ein Top-Spieler steht dabei im Fokus.

Für den SV Schermbeck geht es in den letzten zwei Spielen dieser Saison um nichts mehr. Das gilt allerdings nicht für den Gast, der morgen (20. Mai, 15.30 Uhr) am vorletzten Spieltag der Oberliga Westfalen zum SVS reisen wird. Die Sportfreunde Lotte könnten mit einem Sieg den Aufstieg in die Regionalliga fix machen.

Damit haben die Schermbecker nach einer Negativ-Serie nichts mehr zu tun. Stattdessen werden schon die ersten Weichen für die neue Saison gestellt. Bereits vier Entscheidungen hat es beim Oberligisten gegeben. Eine betrifft dabei sowohl das Geschehen auf als auch neben dem Platz.

Timur Karagülmez hat seinen Vertrag beim SV Schermbeck für eine weitere Spielzeit verlängert. In der laufenden Saison ist er der (!) Offensivmann beim Oberligisten. In bislang 28 Spielen erzielte der SVS-Kapitän 15 Tore und bereitete 13 vor. In Zukunft wird sich Karagülmez auch in einer weiteren Position hervortun.

Er übernimmt den Posten des spielenden Co-Trainers. „Mit seiner Leidenschaft und seinem Know-How wird Timur sowohl auf als auch neben dem Platz eine enorme Bereicherung sein. Wir freuen uns auf die kommende Saison mit ihm in dieser neuen, spannenden Doppelrolle“, hieß es vom Verein.

"Unterschiedsspieler" macht weiter

Einen aktuellen Mitspieler wird der 34-Jährige dann weiter neben sich haben. Der SV Schermbeck verlängerte nun auch den Vertrag mit Hendrik Löbler um eine weitere Saison. „Er ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Größe und Robustheit ein wertvoller Spieler für uns ist“, lautete die Vereinsmitteilung.

Löbler kam vor der Saison vom Landesligisten RW Deuten. In der Oberliga hatte er bislang wenig Anpassungsprobleme. Der 22-jährige Mittelfeldspieler bestritt 30 Partien und kam dabei auf neun Tore und vier Assists. „In der kommenden Saison wird er sicher für viel Aufsehen sorgen“, lobte der Verein.

Allerdings gab der SV Schermbeck auch schon zwei Abgänge bekannt. Linksverteidiger Jan Bachmann wird die Oberliga wechseln. Er läuft in der kommenden Saison am Niederrhein für den ETB SW Essen auf.

Der in der Jugend beim FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildete 23-Jährige kam 2021/22 vom RWO – seiner ersten Seniorenstation – nach Schermbeck. In der laufenden Saison kam er in 31 Spielen zum Einsatz, erzielte dort zwei Tore und legte vier weitere auf.

Mit Dilhan Demir stand der erste Abgang schon etwas länger fest. Ihn zieht es zum Wuppertaler SV.