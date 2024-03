Beim 1. FC Gievenbeck setzt man ab der kommenden Saison auf eine Doppelspitze. Torsten Maas (24) und Steffen Büchter (28) bilden das neue Trainer-Duo.

Nach Platz 13 im Aufstiegsjahr hat sich der 1. FC Gievenbeck in dieser Spielzeit in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga Westfalen festgesetzt. Dennoch wird es im Sommer einen Wechsel auf der Trainerbank geben.

Florian Reckels, seit 2020/21 in Gievenbeck an der Seitenlinie, entschied sich bereits im Dezember dazu, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht zu verlängern. "Der Trainerjob in der Oberliga verlangt viel von einem, vor allem Zeit. Daher ist bei mir in den letzten Wochen der Entschluss gereift, im Sommer eine Pause machen zu wollen, ausschließlich um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können", erklärte der 41-Jährige damals.

Nun haben die Gievenbecker gleich zwei Nachfolger für Reckels präsentiert. Der bisherige Co-Trainer Torsten Maas wird die Mannschaft ab Sommer gleichberechtigt mit Steffen Büchter, der von der Ibbenbürener Spvg zum FCG wechselt, leiten.

Besonders auffällig dabei: Beide Trainer sind sehr jung. Maas ist gerade einmal 24 Jahre alt und stieg erst im vergangenen Sommer zum Co-Trainer auf. Sein künftiger Kollege Büchter ist 28 und aktuell noch als Spielertrainer tätig. Er übernahm das Traineramt in Ibbenbüren 2022 und führte die Mannschaft aus der Bezirks- in die Landesliga.

"Wir setzen vollkommen bewusst erstmals überhaupt auf eine junge, starke Doppelspitze“, sagt Gievenbecks sportlicher Leiter Carsten Becker. "Als Flo uns Anfang Dezember über seinen Abgang zum Sommer informierte, war uns im Grunde immer klar, dass Torsten eine noch stärkere Rolle zukommen wird, weil wir - und nicht zuletzt unsere erfahrenen Spieler - super zufrieden mit ihm sind." Mit Büchter habe man dazu einen "jungen, sympathischen, fußballverrückten und vor allem fachkompetenten Trainer" gefunden, "der die nächsten Jahre das Geschehen rund um unsere Erste Mannschaft mitgestalten soll."