Ratingen 04/19 gelingt ein weiterer Personalcup: Eine Stammkraft hat ihre Zusage bis 2026 gegeben.

Im Auswärtsspiel bei Union Nettetal kann Ratingen 04/19 am Sonntagnachmittag (ab 15.30 Uhr im RS-Liveticker) einen weiteren Schritt im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein gehen.

Der Sprung in die Regionalliga West wäre nach aktuellem Stand kein gänzlich unrealistisches Szenario, obgleich es beim 1:3 gegen den VfB Hilden zuletzt einen Rückschlag setzte. Unabhängig von der tabellarischen Situation ist nach wie vor nicht bei allen Aufstiegsaspiranten geklärt, ob sie die Lizenz überhaupt beantragen.

Sicherheit hat Ratingen ungeachtet von der Klassenzugehörigkeit bei einem wichtigen Spieler: Emre Demircan hat seinen Vertrag bei der Germania verlängert, das teilte der Verein im Vorfeld des aktuellen Spieltags mit. Und das nicht nur für die kommende Spielzeit, sondern laut Vereinsmeldung gleich bis 2026.

Der 26-Jährige läuft bereits seit 2019 für die Mannschaft von Trainer Martin Hasenpflug auf. 105 Einsätze sammelte Demircan seither, 22 Tore gelangen ihm in diesem Zeitraum. In dieser Saison sind es 17 Partien und drei Treffer. Der zentrale Mittelfeldspieler war damals vom VfB Homberg nach Ratingen gewechselt. Im Trikot der SG Wattenscheid 09 hatte er zuvor bereits Viertliga-Erfahrung gesammelt.

An seine 23 Einsätze in der Regionalliga West will Demircan bald mit Ratingen anknüpfen. "Von außen wird dafür schon viel getan, die Stadt steht hinter uns, wir haben die Qualität und sind dieses Jahr sehr nah dran. Warum sollten wir das dann nicht wollen?", sagte er in der Rheinischen Post (RP) angesprochen auf den möglichen Aufstieg. Zudem träumt der Klub aus dem Kreis Mettmann vom Sieg im Niederrheinpokal, hat zum zweiten Mal in Serie das Halbfinale erreicht.

Bevor Demircan seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzte, vermeldeten die Ratinger schon zwei weitere wichtige Zusagen. Dennis Raschka und Phil Spillman bleiben ebenfalls bis mindestens 2026.