Am Sonntag, 18. Februar (15 Uhr, RevierSport-Liveticker), startet der KFC Uerdingen in die Oberliga-Restrunde. Für die ehemaligen Verantwortlichen könnte es Probleme geben.

Der KFC Uerdingen steht kurz vor dem Auftakt in die Oberliga-Niederrhein-Restrunde. Am Sonntag (18. Februar, 15 Uhr) geht es zu den Sportfreunden Hamborn.

Die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder Mikhail Ponomarev, Nikolas Weinhart und Frank Strüver werden natürlich nicht mit nach Duisburg reisen. Sie sind längst nicht mehr beim KFC in der Verantwortung. Doch die Uerdinger Vergangenheit holt scheinbar das Trio ein.

Die finanzielle Pleite und der Gang in die Insolvenz des einstigen Drittligisten KFC Uerdingen im Sommer 2021 hat ein juristisches Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft Krefeld erhebt nun Anklage in vier Punkten. Das berichtet der "Kicker".

Auf "Kicker"-Nachfrage bestätigte das Landgericht Krefeld, dass die örtliche Staatsanwaltschaft gegen drei Personen Anklage erhebt. Dabei geht es um die Vorwürfe der Insolvenzverschleppung, des Vorenthaltens von Arbeitnehmerentgelten, des Subventionsbetrugs und der Untreue.

Und auch die Zeit nach Ponomarev brachte den Krefeldern, die mittlerweile in der Oberliga Niederrhein spielen, keine Ruhe ein. Erst trat Ponomarev-Nachfolger Damien Raths zurück - RevierSport berichtete - und nun folgte das Aus des Raths'-Nachfolger Marc Schürmann. Und: Der KFC benötigt so schnell es geht rund 500.000 Euro, um die Oberliga-Saison zu Ende spielen zu können.

"Wir sind handlungsfähig, aber natürlich suchen wir einen Nachfolger für Marc. Das ist in der derzeitigen Situation natürlich nicht so leicht. Wir sind auch in ständigem Austausch mit dem Verwaltungsrat, der ebenfalls sucht. Einen Schnellschuss wird es aber nicht geben", wird KFC-Vorstandsmitglied Sebastian Thißen in der "Rheinischen Post" zitiert.

Zurück zum Sport: In diesem Bereich gibt es zumindest positive Nachrichten für die Anhänger der Blau-Roten, die in Person der "Supporters" den Verein auch tatkräftig unterstützen.

Sportchef und Trainer Marcus John, der mit seiner Mannschaft auf Platz drei der Oberliga Niederrhein rangiert, meinte gegenüber der "RP" vor dem Gang zu den Sportfreunden Hamborn im Hinblick auf die sportlichen Themen an der Grotenburg: "Die Kooperation mit Bayer, die Entwicklung der Mannschaft, das bevorstehende Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen – all das ist positiv. Und in der Grotenburg hat sich in letzter Zeit viel getan. In den Kabinen sind Elektro und Sanitär fertig, jetzt haben die Supporters angefangen, Sitzbänke und Spinde einzubauen. Wir freuen uns, wenn das nächste Woche fertig ist."