SG Wattenscheid: Brüderpaar weg - jetzt schon neun Winterabgänge

Die SG Wattenscheid hat beinahe eine ganze Elf abgegeben. Nach den letzten beiden Vertragsauflösungen sind schon neun Spieler weg.

Mit einem Radikalumbau zum Klassenerhalt. Das muss in der Oberliga Westfalen das Ziel der SG Wattenscheid 09 zu sein.

Denn nach vier Zugängen wurden nun die Verträge acht und neun aufgelöst an der Lohrheide. Dabei ging die Initiative diesmal nicht vom Klub aus. Denn die beiden Brüder Marco und Gianluca Cirillo werden in der Saison nicht mehr im Trikot der SG 09 auflaufen. „Wir haben uns dazu entschieden, den Verein zu verlassen, da wir einen anderen Weg einschlagen werden und zu einem klassentieferen Verein in unserer Heimat wechseln. Wir wünschen dem Verein alles Gute, natürlich den Klassenerhalt und bedanken und bei unserem Teamkameraden für die geile Zeit."

Nach dem Abgang von Nico Lucas, der zum ETB SW Essen wechselt, waren auch diese beiden Verluste nicht geplant. Daher betont Sportvorstand Hartmut Fahnenstich: "Natürlich war es überraschend, als die Beiden in mein Büro kamen und mir ihre Pläne mitteilten. Auch der Zeitpunkt relativ am Ende des Transferfensters ist nicht so günstig. Wenn man in so einem Verein und in dieser Situation aber Verantwortung übernimmt, ist es gut einen Plan B in petto zu haben. Das glauben wir und sind bemüht, nun Ersatz zu finden. Wir verlieren sicher fußballerische Qualität. Gerade Marco hat nun eine längere Zeit bei uns gespielt und gehörte zur Stammelf. Wenn die Jungs aber auf dich zukommen und nicht mehr bleiben wollen, dann wägt man ab und bittet auch darum, darüber nochmal eine Nacht zu schlafen. Da die Jungs sich der Sache aber sicher sind und es auch jobrelevant ist, fehlen dann auch die Argumente, um sie hier zu behalten“.

Die Wintertransfer der SG Wattenscheid 09 in der Übersicht

Zugänge: Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen)

Abgänge: Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi, Blerton Muharremi, Marco Cirillo, Gianluca Cirillo und Yutaro Ichimura (alle unbekannt)