SG Wattenscheid: Vierter Neuer, SGW schlägt zum dritten Mal in Bövinghausen zu

Die SG Wattenscheid meint es ernst mit dem Kaderumbau im Winter. Es gab nun schon die achte Transferbewegung.

Die SG Wattenscheid tut alles, um die Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen zu erhöhen. Vier Spieler sind weg, nun wurde auch der vierte Akteur verpflichtet.

Und dabei schlugen die Wattenscheid schon zum dritten Mal beim Westfalenligisten TuS Bövinghausen zu, der fast seinem gesamten Kader die Freigabe für Winter-Wechsel erteilte.

Nach Umut Yildiz und Nico Thier wechselt auch Torwart Niklas Lübcke aus Bövinghausen an die Lohrheide - RS berichtete über das Interesse. Lübke ist damit neben Phil Lenuweit (19) und Daniel Dudek (19) der dritte etatmäßige Torhüter der Schwarz-Weißen.

Wattenscheids neuer Sportvorstand Hartmut Fahnenstich betont: „Es ist ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung. Mit zwei Torhütern wäre die Gefahr zu groß, dass beide mal ausfallen. Daher brauchen wir drei gleichwertige Keeper. Niklas hat Erfahrung und ist gut ausgebildet. Er war unter anderem in der zweiten Mannschaft des BVB und hat dort viel mitnehmen können.“

Der Keeper selber sagte nach seiner Unterschrift: "Nach dem großen Umbruch in Bövinghausen kamen Hartmut Fahnenstich und Engin Yavuzaslan auf mich zu. Es war schnell klar, dass es für beide Seiten passt und dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen wollen. Ich freue mich am meisten auf die Atmosphäre im Stadion und die Fans, die in dieser Liga einzigartig sind. Für mich ist es wichtig, dass wir uns als Mannschaft aus dem Tabellenkeller rauskämpfen. Dafür werde ich alles geben und mich und meine Erfahrung in die Mannschaft einbringen."

Handlungsbedarf bestand, das zuletzt zwei Torhüter ihre Verträge auflösten, nun wurde auf die Abgänge reagiert. Und wer wird nun die Nummer eins? Fahnenstich: "Es ist ein offener Wettkampf. Der Beste wird spielen und das entscheiden die beiden Trainer Ralf Brand und Engin Yavuzaslan. Wir sind sehr froh, dass wir noch einen zusätzlichen Torhüter bekommen haben und er Oberligaerfahrung mitbringt, womit er den jungen Torhütern sicher auch weiterhelfen kann. Das war einer der ersten Transfers, die wir angegangen sind, um auf dieser Position Klarheit und kein Risiko in dieser wichtigen Rückrunde zu haben.“

Die Wintertransfer der SG Wattenscheid in der Übersicht

Zugänge: Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen),

Abgänge: Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi