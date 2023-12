Die Sportfreunde Baumberg stehen zur Winterpause mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Trainer Salah El Halimi spricht über seine schönsten Momente und blickt voraus.

Vor der Saison fielen stets dieselben Namen, wenn es darum ging, wer in der Oberliga Niederrhein um die Meisterschaft spielt. Viele rechneten natürlich mit dem KFC Uerdingen oder auch Absteiger SV Straelen, doch die Sportfreunde Baumberg hatte keiner auf dem Zettel.

Mit sechs Siegen am Stück schoss die Mannschaft von Salah El Halimi förmlich aus den Startlöchern und stand seit dem 1. Spieltag immer an der Tabellenspitze. Zur Winterpause beträgt der Abstand auf die zweitplatzierten Ratinger fünf Punkte. Im RevierSport-Interview blickt der Coach auf die erfolgreiche Hinrunde zurück und kündigt an: "Wenn man einmal erfolgreich ist, dann will man das auch bleiben."

Salah El Halimi über...

... die Hinrunde: Wir haben uns selbst überrascht. Es ist ja auch so, wenn man bei den anderen Trainern schaut, dann hat uns keiner auf der Rechnung gehabt für die Top 5, sondern andere Teams, die ja auch wirklich eine gute Einkaufspolitik hatten im Sommer. Aber man sieht einfach, dass es immer wieder Überraschungen gibt in dieser Liga. Und in diesem Jahr sind es wir, weil wir so konstant, so überzeugend und so dominant spielen, nach den letzten Jahren, wo wir immer wieder Rückschläge hatten. Zu unserem offensiven Spiel kommt in dieser Saison auch noch eine gute Defensive. Die Mannschaft hat in dieser Hinsicht einen riesigen Schritt gemacht.

... die schönsten Momente der Hinrunde: Natürlich sticht das 2:1 gegen Uerdingen in der Grotenburg heraus, weil man so viele Zuschauer und eine solche Platzanlage nicht überall vorfindet. Sportlich war die zweite Halbzeit gegen Adler Union Frintrop ein Highlight, als wir zur Pause 0:1 zurücklagen und noch 7:1 gewonnen haben. Das hat man auch nicht alle Tage. Was wir da in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld gezaubert haben, das war schon sehr, sehr sehenswert. Meine persönlich schönsten Momente waren aber immer wieder, wenn ich sehen konnte, wie die Jungs den Ball laufen lassen und sich die Tore herausspielen. Das ist einfach ein Genuss für jeden Trainer und dann auch für jeden Zuschauer. Deswegen war die Hinrunde insgesamt für uns einfach ein Highlight

...negative Momente: Vielleicht, dass das Pokalspiel gegen Bocholt ausgefallen ist. Das hätten wir gerne noch vor der Pause gemacht. Aber so überwintern wir im Pokal, ohne gespielt zu haben. Das ist natürlich auch schön. Ansonsten gibt es nicht viel, worüber ich meckern könnte.

... die Ziele für 2024: Ich glaube, im Fußball will man immer Erfolg und Entwicklung haben. Auf die Entwicklung haben wir Trainer mehr den Fokus, darauf, dass man eine Handschrift und die Arbeit sieht, sich aber auch freut, dass die Jungs besser werden und dann vielleicht sogar in eins, zwei Jahren bei einem Drittligisten oder Regionalligisten spielen können. Die Türen sind ja offen für die Jungs. Aber gerade als Spieler will man ja so erfolgreich sein wie möglich. Diesen Ehrgeiz, den mussten wir gerade bei den jungen Spielern im Training entwickeln. Das merkt man nun in jedem Spiel, wo wir uns auch mit einem Unentschieden nicht zufriedengeben.

Personell müssen wir im Winter nichts machen. Klar ist, wenn irgendetwas passieren sollte, wo wir sagen, der Spieler bringt uns auch noch im Sommer weiter, dann würden wir uns das schon überlegen. Ansonsten planen wir mit den Spielern, die da sind. Mit ihnen wollen wir so viel wie möglich in der Rückrunde rausholen. Dann werden wir am Ende sehen, wofür es langt.