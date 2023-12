Der ASC 09 Dortmund bleibt trotz des zweiten Platzes in der Oberliga Westfalen bescheiden. Die Ansprüche wachsen nicht mit dem Erfolg.

Sollte es in dieser Saison doch reichen? Der ASC 09 Dortmund war auch in der vergangenen Spielzeit in der Oberliga Westfalen unter den Aufstiegskandidaten, ehe er einbrach. Die Ziele haben sich deswegen nicht verändert. Der Aufstieg ist ein Thema für die Externen. Intern befinden sich die Aplerbecker nach dem zweiten Halbjahr voll im Plan.

Samir Habibovic, Sportlicher Leiter beim ASC, über...

Die Hinrunde in der Liga: „Wir haben 37 Punkte plus ein Nachholspiel. Da können wir ja nur zufrieden sein. Es war die erfolgreichste Hinrunde seit wir in der Oberliga spielen. Wir haben im Sommer ein sehr gutes Trainerteam zusammengestellt.“

Was war Ihr schönster Moment? „Ich empfand es als gut, dass wir nach der 0:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte nicht ins Grübeln gekommen sind, sondern stattdessen eine Serie gestartet haben (Der ASC gewann die nächsten sieben Spiele in Folge, Anm. d. Red.). Es ist toll, dass die Mannschaft so schnell zu einer Einheit geworden ist.“

Was war Ihr schlimmster Moment? „Da war sicher der Verdacht auf den zweiten Kreuzbandriss bei Tomislav Simic. Zum Glück hat sich das nur als Quetschung des Kreuzbands herausgestellt. Aber dass er nach neun Monaten Pause sich wieder zurück in die Startelf gekämpft hatte und dann ein paar Tage nach dem Spiel gegen Siegen wieder so lange auszufallen droht, war schon kein schöner Moment.“

Die Ziele für 2024: „Wir wollen gerne noch einmal die gleiche Punkteausbeute holen. Wenn wir dann oben bleiben, ist das so. Viel mehr können wir nicht machen. Allerdings haben wir auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften oben relativ wenig Tore geschossen. Das ist aber wirklich Jammern auf hohem Niveau. Dafür stehen wir defensiv überragend da. Das macht den Gegnern wirklich keinen Spaß (lacht). Von unserem Ziel, in der Top fünf zu landen, werden wir erstmal nicht abrücken. Wir spüren keinen Druck, wir wollen oben bleiben und wenn wir dann Zweiter werden, ist das gut. Wir haben ja eine gute Ausgangslage.“