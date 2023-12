Oberliga Niederrhein: Spielvereinigung Schonnebeck holt Mittelfeld-Talent

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat vor dem letzten Spiel des Jahres einen Transfer eingetütet. Der wurde unter anderem in Münster und bei Twente Enschede ausgebildet.

In der Oberliga Niederrhein hat die Spielvereinigung Schonnebeck noch eine Partie vor der Brust, ehe es in die Winterpause geht. Am Samstag (15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies beim SC St. Tönis zu Gast.

Zuvor haben die Essener einen Transfer verkündet. Denn Mittelfeldspieler Frederik Brünen wechselt an den Schetters Busch. Der 19-Jährige, der in Bochum studiert, trainiert bereits mit der Mannschaft und wird ab dem 01. Januar 2024 spielberechtigt sein.

Brünen, der flexibel im Mittelfeld eingesetzt werden kann, hat seine fußballerische Ausbildung bei renommierten Vereinen wie Twente Enschede, Preußen Münster und Eintracht Rheine genossen. Zuletzt kam er beim Oberligaabsteiger MSV Düsseldorf zum Einsatz.

Im Training und in Testpartien konnte der Youngster derart überzeugen, dass die Schonnebecker nun Nägel mit Köpfen machten. Christian Leben, der sportliche Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck, betont: „Freddy ist ein sehr interessanter Spieler, der am Anfang eines vielversprechenden Weges steht. Wir sind von seinem Talent überzeugt und sind uns sicher, dass er schon bald ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft sein wird.“

Bevor er das beweisen kann, steht für die Essener die Aufgabe bei St. Tönis an. Mit einem Dreier könnte man die Hinrunde versöhnlich beenden, nachdem es in den letzten Wochen nicht mehr rund lief. Aus den letzten sechs Begegnungen gab es nur einen Dreier, das war das 2:1 gegen den FC Büderich.

Dadurch sind die Schonnebecker in der Tabelle auf den siebten Platz abgerutscht, Ziel war es, unter die ersten fünf Mannschaften zu kommen. Diesem Ziel hinkt man derzeit zwei Punkte her - noch ist also alles möglich.

Nach den 90 Minuten am Samstag geht es in die Winterpause, für Schonnebeck geht es am 18. Februar (15 Uhr) mit der Partie beim 1. FC Kleve weiter.