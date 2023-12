Essen: Er schoss gegen RWE einen Doppelpack - der ETB kassiert nun Ausbildungsgeld

Das ist doch eine freudige Nachricht vor Weihnachten für den ETB Schwarz-Weiß Essen: Der Oberligist darf sich über eine fünfstellige Ausbildungsentschädigung freuen.

Noch am vergangenen Samstag brillierte Abu-Bekir Ömer El-Zein mit dem SV Sandhausen an der Hafenstraße und feierte einen 2:1-Sieg über Rot-Weiss Essen. Der Torschütze: zweimal El-Zein.

Der gebürtige Essener konnte sein Glück kaum glauben und erinnerte sich noch an Juniorenzeiten als er im ETB-Trikot gegen RWE auflief. "In der Kindheit war die Rivalität immer sehr groß. Wir haben gegen Rot-Weiss Essen mit Schwarz-Weiß Essen immer so 1:8 oder 1:9 verloren. Ich habe aber immer das eine Tor gemacht. Heute waren es dann zwei Treffer (lacht)", erzählte der 20-Jährige.

Mittlerweile kommt er in seiner noch jungen Karriere auf 15 Drittligaspiele und 13 Zweitligapartien. Das ist auch der Grund, warum sich die Deutsche Fußball-Liga (DFL) beim ETB Schwarz-Weiß Essen meldete.

Zu Wochenbeginn wurde der ETB nämlich geehrt: Geehrt wurden die Schwarz-Weißen für Fußballprofi Abu-Bekir Ömer El-Zein, der in seiner Jugend von 2013 bis 2018 das Fußballspielen beim DFB-Pokalsieger von 1959 lernte und später über den Nachwuchs von Borussia Dortmund den Weg im Juli 2022 zum SV Sandhausen fand.

Und wie stark er sportlich ist, konnte über 15.000 Zuschauer am vergangenen Sonntag in Essen bei Rot-Weiss sehen. Wir müssen den Weg weitergehen, so dass wir in Zukunft noch einige Abu-Bekir Ömer El-Zein ausbilden und in den Profibereich bringen. Karl Weiß

Der ETB darf sich nicht nur über eine Ehrung für seine gute Nachwuchsarbeit freuen, sondern auch eine Ausbildungsentschädigung, die nach RevierSport-Informationen bei 15.000 Euro liegt.

Der ETB-Vorsitzende Karl Weiß freut sich sehr über die Auszeichnung und auch natürlich die finanzielle Finanzspritze. Am Dienstag meinte Weiß zu RS: "Das ist eine tolle Sache. Der Junge war zwar schon vor meiner Zeit beim ETB aktiv, aber ich habe nur Gutes über ihn gehört - sportlich wie menschlich. Und wie stark er sportlich ist, konnte über 15.000 Zuschauer am vergangenen Sonntag in Essen bei Rot-Weiss sehen. Wir müssen den Weg weitergehen, so dass wir in Zukunft noch einige Abu-Bekir Ömer El-Zein ausbilden und in den Profibereich bringen."

Der nächste könnte Noel Futkeu sein. Auch der Stürmer unterschrieb bei Eintracht Frankfurt einen Profivertrag. Er kommt aber aktuell nur in der U23-Regionalliga-Reserve des Bundesligisten zum Einsatz. Erst, wenn Futkeu in der Bundesliga mindestens eine Minute Spielzeit bekommt, winkt auch in dieser Personalie dem ETB Schwarz-Weiß Essen ein kleiner Geldregen.