Oberliga Niederrhein: Heimmacht trifft auf Formstärke - Schonnebeck empfängt den KFC

Die Sportfreunde Baumberg laufen der Konkurrenz davon. In der Oberliga Niederrhein kommt es am Sonntag zum Verfolgerduell zwischen der SpVg Schonnebeck und dem KFC Uerdingen.

Die SpVg Schonnebeck, aktuell Tabellenfünfter und auch der KFC Uerdingen, auf Rang drei, befinden sich im erweiterten Teil der Spitzengruppe.

Beide Teams blicken erstaunt nach oben in Richtung der Sportfreunde Baumberg, die mit 36 Punkten bereits fünf Zähler auf den nächsten Konkurrenten aus Ratingen haben. Am Wochenende kommt es zum Duell zwischen der Spielvereinigung und dem KFC Uerdingen.

Auswärts läuft es nicht bei der SpVg Schonnebeck. Das zeigt auch die 1:2-Niederlage beim VfB Homberg vor zwei Wochen: "Das wurmt uns immer noch ein wenig. Am Ende des Tages waren das drei verschenkte Punkte, die wir nicht mehr wiederkriegen", erklärt Trainer Dirk Tönnies.

Nun empfangen die "Schwalben" den KFC am Sonntagnachmittag (15 Uhr). Zuhause sollen wieder Punkte her und die Statistik macht Mut. In sieben Heimspielen gelangen sechs Siege und ein Remis.

Schonnebeck ist ein von vier Teams, die auf heimischen Boden noch ungeschlagen sind. Ein gutes Omen für die Spielvereinigung. Findet auch Tönnies: "Unsere Heimstärke ist bekannt. Zuhause fühlen wir uns sicherlich wohler, das zeigt auch unsere Auswärtsbilanz. Mit dem KFC Uerdingen kommt jetzt das aktuell stärkste Team der Liga zu uns, die nach holprigem Start ihre Schwachstellen abgeschafft haben. Sie sind eine Mannschaft, die mit extrem hoher individueller Qualität gespickt ist. Im Grunde haben sie mit diesem Kader nichts in der Oberliga verloren. Wir wollen uns aber definitiv nicht verstecken und die verlorenen Punkte von der Homberg-Pleite gegen den KFC holen."

Tönnies erwähnte die Form des KFC Uerdingen bereits. Der ehemalige Drittligist befindet sich aktuell richtig im Aufschwung und startet einen Vormarsch. Vor dem aufgrund des Totensonntags bedingten spielfreien Wochenende, konnten die Krefelder fünf Spiele in Folge gewinnen und schoben sich damit auf Tabellenplatz drei.

Das wird sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein können. Marcus John

In Schonnebeck wollen die Blau-Roten erneut siegen und die Serie aufrechterhalten. Marcus John, Coach des KFC, weiß aber auch um die Härte der Aufgabe: "Schonnebeck ist noch ungeschlagen zuhause. Da wartet ein harter Brocken auf uns. Sie haben eine eingespielte Truppe mit einem guten Mix im Kader. Viele junge Spieler die dazugekommen sind, aber auch Routiniers. Wir sind aber auch gut drauf. Das wird sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein können."

John hofft auf tatkräftige Unterstützung beim Spiel in Essen: "Das wird auf dem Kunstrasen eine unangenehme Partie. Schonnebeck hat auch immer einige Fans zuhause. Wir werden aber mit Sicherheit auch einige mitbringen. Das wird ein Topspiel, da wir als auch Schonnebeck oben an der Spitze dranbleiben wollen."