Türkspor Dortmund: Tyrala über die letzten Spiele, Transfers und die Rückrunde

Türkspor Dortmund spielt eine starke Saison in der Oberliga Westfalen. Nach demSieg gegen Brünninghausen blickte Sebastian Tyrala auf die letzten Spiele, Transfers und die Rückrunde.

Drei Spiele waren für Türkspor Dortmund nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen den ASC Dortmund vor der Winterpause in der Oberliga Westfalen noch zu spielen. Der erste Sieg konnte dabei eingefahren werden. Denn Türkspor Dortmund konnte das Derby gegen den FC Brünninghausen mit 2:0 für sich entscheiden und so wieder in die Spur finden.

Trainer Sebastian Tyrala gab seinem Team für die letzten drei Partien des Jahres ein klares Ziel mit an die Hand. Der erste Schritt sei nun gemacht, erläutert der Coach: „Nach der Niederlage haben wir gesagt, dass wir die letzten drei Begegnungen noch gewinnen wollen. Bis zum Winter sollen es 30 Punkte sein. Die Mannschaft ist da, wo wir hinwollten. Wir wollten unter die Top sechs und da sind wir. Bis zum Winter wollen wir uns eine gute Position erarbeiten und dann in der Rückrunde neu angreifen.“

26 der geforderten 30 Punkte sind schon auf der Haben-Seite. Für die 30-Punkte-Marke würden also vier Punkte aus den letzten beiden Partien des Jahres genügen. In den Spielen gegen das Schlusslicht der Liga, die SG Wattenscheid (Sonntag, 03. Dezember, 14:30 Uhr) und gegen den Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick (Sonntag, 10. Dezember, 14:30 Uhr), werden sechs Punkte aber fast schon Pflicht sein. Besonders wenn man auf die ambitionierten Ziele der Dortmunder blickt.

„Wir haben elf Punkte Rückstand nach oben. Ein bisschen müssen wir das Träumen auch lassen. Aber ich habe schon einmal gesagt, wir spielen nicht um die goldene Ananas. Am liebsten hätte ich aus den restlichen 20 Spielen 60 Punkte und dann gucken wir, wo wir stehen. Wir träumen nicht von ganz oben, aber wir sind da, wo wir hinwollen. Und wir wissen, dass wir auch noch höher könnten. Aber das ist nicht relevant für uns jetzt zu schauen, ob die anderen patzen“, erläutert der 35-jährige Trainer die Zielsetzung für die Restsaison.

Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, wird sich das Team im Winter sicher noch einmal verstärken müssen. Besonders für eine Position wünscht sich Tyrala noch einen Neuen: „Wir werden schauen, wer zufrieden, wer unzufrieden ist. Wir sind so eigentlich zufrieden mit dem Kader. Einen Stürmer, einen der Tore schießt, hätte ich sicher gerne noch. Wir machen uns noch keine Gedanken. Aber ich sage immer, bei Türkspor ist nichts unmöglich.“