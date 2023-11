ETB SW Essen: Vor Hamborn - "Wird nicht um taktische Finessen gehen"

Am Sonntag (12. November) geht es für den ETB Schwarz-Weiß Essen zu den Sportfreunden Hamborn. Es ist der Auftakt für wegweisende Wochen in der Oberliga Niederrhein.

2:6 gegen Schonnebeck, 0:1 gegen Ratingen Plus Pokal-Aus und 1:4 gegen KFC Uerdingen - Nach drei Pleiten in den letzten vier Spielen in der Oberliga Niederrhein ist der ETB Schwarz-Weiß Essen nah an die Gefahrenzone herangerückt. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte.

Vor diesem Hintergrund bekommt die Partie am Sonntag (12. November, 14.30 Uhr, RS-Liveticker) bei den Sportfreunden Hamborn eine noch größere Bedeutung. Sie ist der Auftakt wegweisender Wochen. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von ETB-Trainer Damian Apfeld sich wieder etwas Luft verschaffen.

Sein Co-Trainer Ulf Ripke erwartet einen Gegner, der sehr aggressiv und körperbetont spielen wird: "Genauso wie wir, müssen sie gucken, dass sie ihre Heimspiele gewinnen", wird er von Vereinsmedien zitiert. "Ich bin sehr überrascht, dass sie erst einmal zu Hause gewonnen haben, allerdings haben sie auch erst zweimal verloren. Das zeigt, dass es immer sehr enge Dinger sind."

So konnte die von Julian Berg trainierte Mannschaft auch Teams aus höheren Tabellenregionen, wie dem VfB Hilden, ein Unentschieden abnehmen. "Sie haben auch sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen, die genau wissen, was in der aktuellen Tabellensituation zu tun ist", so Ripke weiter.

"Unser Ziel ist es, in Hamborn zu gewinnen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft zusammenrücken." Dabei appelliert Ripke vor allem an die Grundtugenden. "Es wird am Sonntag nicht um taktische Finessen gehen, sondern um Fußball mit Herz. Fußball mit Herz als Team, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein."

Damit würde der ETB die Hamborner auf Distanz halten, für die es auch im zweiten Jahr nur darum gehen wird, in der Oberliga zu bleiben. Nicht mit von der Partie sein werden auf Essener Seite Arman Corovic, Fatih Özbayrak, Prince Kimbakidila sowie Alex Golz und Christian Gojani. Sie fallen für das Auswärtsspiel verletzungsbedingt aus.