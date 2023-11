KFC Uerdingen: John-Team marschiert - "Machen unsere Hausaufgaben einfach gut!"

Der KFC Uerdingen gewann gegen ETB Schwarz-Weiß Essen das dritte Spiel in der Oberliga Niederrhein in Folge und klopft langsam, aber sicher, oben an.

Der KFC Uerdingen konnte sein Heimspiel in der Oberliga Niederrhein am Samstagabend gegen ETB Schwarz-Weiß Essen siegreich gestalten, trotz 0:1 Rückstand gewann die Mannschaft von Trainer Marcus John mit 4:1 (2:1).

Dabei ging das Spiel ungünstig los, nach einem strittigen Handelfmeter lag Uerdingen mit 0:1 zurück. "Ein komisches Tor. Wir schießen uns den Ball selbst aus einem halben Meter an die Hand. Da darf man keinen Elfmeter für pfeifen", meinte KFC-Coach Marcus John. Timur Mehmet Kesim hatte den Strafstoß humorlos verwandelt.

Die Uerdinger ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und gewannen das Spiel letztlich hochverdient. John: "Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man hat gesehen, dass wir gute spielerische Mittel haben. Ich bin mit der Mannschaftsleistung rundherum zufrieden." Das konnte er auch sein, vier teils sehr schön herausgespielte Treffer von Kapitän Florian Abel, Levan Kenia, Pascale Talarski und Hinata Gonda ließen die insgesamt 1.681 Zuschauer in der Grotenburg jubeln.

Inklusive Pokal konnte der KFC die letzten vier Pflichtspiele für sich entscheiden. Eine Serie, die weitergehen soll. John: "Es war das vierte richtig gute Spiel in Folge. Die Mannschaft gewinnt immer mehr an Sicherheit. Auch nach den Einwechslungen verlieren wir nicht an Qualität. Unsere Kaderbreite ist unser großes Plus."

Damian Apfeld, ETB-Trainer: "Über die 90 Minuten gesehen war es eine verdiente Niederlage für uns. Bei den ersten beiden Gegentoren verlieren wir leider die Gegenspieler in der letzten Linie aus den Augen und verlieren dann unsere direkten Duelle. In der zweiten Halbzeit hatten wir bis zum 3:1 unsere beste Phase, in der wir uns aber nicht belohnt haben. Das unnötige Freistoßtor zieht uns dann den Stecker und entscheidet endgültig das Spiel. Wir haben zwar probiert noch den Anschlusstreffer zu erzielen aber leider fehlte uns im letzten Drittel sehr oft die Zielstrebigkeit und Wucht beim Torabschluss."

Das macht sich natürlich auch in der Tabelle bemerkbar, wo Uerdingen langsam in Lauerstellung zur Konkurrenz liegt. "Schauen wir mal, wie die anderen spielen. Wir haben vorgelegt, und ich habe ja schon gesagt, dass in der Liga vorne keine Mannschaft abhauen wird. Wir machen unsere Hausaufgaben inzwischen einfach gut und schauen mal, wohin es uns dann spült", bilanzierte Sportchef und Trainer John.

In zwei Wochen geht es gegen eine der absoluten Topmannschaften, Ratingen 04/19. Zuvor aber wartet noch das Auswärtsspiel beim Mülheimer FC. Ein Spiel, vor dem John warnt: "Wir haben gegen St. Tönis und Sonsbeck schon sechs Punkte verschenkt. Wir dürfen solche Gegner nicht unterschätzen. Wir wollen dort gewinnen, um gegen Ratingen in zwei Wochen ein Spitzenspiel in der Grotenburg zu erleben."

Der KFC Uerdingen wird nächste Woche Samstag um 18:00 Uhr beim Mülheimer FC antreten, eine Woche später wartet zu gleicher Zeit das etwaige Topspiel gegen Ratingen 04/19.