Oberliga: Ratingen dreht Spiel - Bövinghausen kommt nach 0:2 zurück

In den Oberliga-Staffeln Niederrhein und Westfalen gab es am Freitagabend jeweils zwei Spiele.

Germania Ratingen hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein übernommen. Ausschlaggebend war ein Comeback-Sieg gegen den FC Büderich.

Der Aufsteiger hielt die Partie zu Hause lange ausgeglichen, ging dann in der zweiten Halbzeit sogar in Führung. Christos Pappas erzielte nach knapp einer Stunde das 1:0 (57.). Doch Germania Ratingen meldete sich mit einem Doppelschlag von Hassan Hammoud (71. und 80.) in der Schlussphase zurück - 2:2.

Germania Ratingen hat nun 28 Punkte. Die Sportfreunde Baumberg haben einen Zähler weniger und können am Sonntag (14.30 Uhr) zu Hause gegen die SpVg Schonnebeck nachziehen.

Im zweiten Freitagsspiel des 13. Spieltags in der Niederrhein-Staffel siegte der VfB Hilden auswärts beim SV Straelen mit 1:0. Patrick Percoco erzielte mit seinem 3. Saisontreffer in der 79. Minute das Tor des Tages. Hilden bleibt mi† 25 Zählern in Schlagdistanz zur Spitze, Straelen hat vier Zähler weniger.

Tus Bövinghausen kommt gegen Preußen Münster II zurück - Lotte siegt

Der TuS Bövinghausen hat in der Oberliga Westfalen die zweite Niederlage in Folge verhindert. Das Team von Baris Özbek überkam zu Hause einen 0:2-Rückstand gegen die Zweitvertretung von Preußen Münster.

Die Adlerträger gingen früh durch einen Doppelpack von Luca Steinfeldt mit 2:0 in Front (10. FE; 17.) – für ihn waren es die Saisontreffer zehn und elf. Nach dem Seitenwechsel kam der TuS Bövinghausen zurück. Umut Yildiz stellte nach 51 Minuten auf 1:2, Yanni Regäsel besorgte in der 70. Minute schließlich den 2:2-Endstand. Sein Team klettert mit 20 Zählern vorerst auf Rang acht, Preußen Münster II bleibt auf dem vierten Platz.

Im zweiten Spiel der West-Staffel bezwangen die Sportfreunde Lotte die TSG Sprockhövel.

Kiyan Gilani brachte die TSG in der ersten Hälfte mit seinem neunten Saisontor in Führung (26.). Doch die Gäste konnten in Person von Halil Can Dogan noch vor der Pause ausgleichen (41.).

Nach dem Seitenwechsel stellten Marc Heider (64.) mit seinem zehnten Saisontor und Burinyuy Nyuydine (85.) auf 3:1. Lotte bleibt auf Rang eins, Sprockhövel auf Platz 13.