KFC Uerdingen: "Haben Anschluss hergestellt, wollen noch näher herankommen"

Der KFC Uerdingen empfängt am Samstag (4. November, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker) den ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Krefelder peilen den vierten Pflichtspielsieg in Folge an.

"Wir haben den Anschluss hergestellt und sehen wieder, was da vorne in der Tabelle passiert. Jetzt wollen wir auch einen erfolgreichen Start in den November hinlegen und wollen noch näher an die Spitze herankommen", erklärt Marcus John, Trainer und Sportchef des KFC Uerdingen, vor dem Auftritt gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen (5. November, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Neun Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf Tabellenführer Sportfreunde Baumberg. Bis zur Winterpause sind es noch sechs Spiele. John: "Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen aber im Idealfall alle Partien gewinnen. Wir haben schon genug Punkte verschenkt."

Zunächst liegt der KFC-Fokus auf dem ETB. Die Essener haben ein Spiel weniger - die Homberg-Partie wurde am vergangenen Wochenende witterungsbedingt abgesagt - als die Uerdinger ausgetragen und liegen drei Zähler hinter den Blau-Roten.

"Der ETB hat eine junge und gute Mannschaft, die man nicht ins Spiel kommen lassen darf. Sonst wird es gefährlich. Aber wir wissen auch, dass die Kulisse in der Grotenburg die jungen Spieler manchmal hemmt. Unsere Jungs sind das gewohnt und freuen sich immer wieder auf die Heimspiele", sagt John, der ergänzt: "Wir werden wieder alles raushauen müssen, um am Ende mit unseren Fans den nächsten Dreier zu fahren. Diesen peilen wir gegen den ETB natürlich an."

Wir haben aktuell einen Kader von 26 Mann. Bevor wir neues Personal holen, müssten uns erst einmal Spieler verlassen. Es gibt sicherlich unzufriedene Jungs. Aber der Zeitpunkt für solche Gespräche wird noch kommen Marcus John

Mit Leonel Kadiata, Justin Klein und Maximilian Funk fallen definitiv drei Spieler aus. Hinter den Einsätzen eines weiteren Trios - Hinata Gonda, Levan Kenia, Dimitrios Touratzidis - stehen noch dicke Fragezeichen.

Ungeklärt ist auch noch, ob der KFC Uerdingen im Januar neue Spieler begrüßen wird. "Wir haben aktuell einen Kader von 26 Mann. Bevor wir neues Personal holen, müssten uns erst einmal Spieler verlassen. Es gibt sicherlich unzufriedene Jungs. Aber der Zeitpunkt für solche Gespräche wird noch kommen", kündigt John an.