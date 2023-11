Oberliga: ETB reist zum KFC - "Wollen auch auch vorne für Alarm und Furore sorgen"

Am Samstag (4. November, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zu einem Traditionsduell in der Oberliga Niederrhein: KFC gegen ETB.

18 Punkte nach zwölf Spielen und 15 Zähler nach elf Begegnungen: So lauten die aktuellen Bilanz des KFC Uerdingen und des ETB Schwarz-Weiß Essen. Statistiken, die aktuelle nur für Oberliga-Niederrhein-Mittelmaß langen.

Für beide Klubs und deren Ambitionen, allen voran für die der Krefelder, viel zu wenig. Auch die Essener könnten nicht zufrieden sein.

Vor dem Gang in die Grotenburg gibt sich ETB-Trainer Damian Apfeld aber selbstbewusst. Schließlich weiß der 37-Jährige wie viel potentiell in der jüngsten Mannschaft der Oberliga Niederrhein schlummert.

"Uns erwartet am Samstag ein ganz schwieriges Auswärtsspiel, aufgrund der hohen Qualität vom Gegner. Der KFC hat sich in den letzten Wochen ergebnistechnisch mehr als gefangen. Man kann immer mehr Stabilität erkennen und es hat sich eine erste Elf herauskristallisiert."

Zahlenspiele: Ein Unentschieden, drei Niederlagen: So lautet die persönliche Statistik von Trainer Damian Apfeld gegen den KFC Uerdingen. Ein Unentschieden, drei Niederlagen: So lautet die persönliche Statistik von Trainer Damian Apfeld gegen den KFC Uerdingen. 17. August 2016: ETB - KFC 0:3 17. Dezember 2016: KFC - ETB 5:0 12. Oktober 2022: ETB - KFC 0:2 15. April 2023: KFC - ETB 4:4

Auch Apfeld ist es natürlich nicht verborgen geblieben, dass die Blau-Roten allen voran in der heimischen Grotenburg ihre Punkte - 13 von 18 möglichen Zählern - einfahren. Apfeld: "Hinzu kommt, dass Uerdingen mit den Fans im Rücken es einem in der Grotenburg sehr schwer machen kann. Sie haben ihre Stärken ganz klar in der Offensive. Deshalb dürfen wir ihnen keine großen Räume bieten und müssen hinten sehr eng und kompakt stehen. Wir müssen aber die nötige Balance finden, um auch vorne für Alarm und Furore zu sorgen. Wir wollen uns viele Torchancen herausspielen. Nur mit Verteidigen werden wir nichts holen können, deshalb müssen wir das Spiel - soweit es geht - offen gestalten. Wenn wir das schaffen und mit den Grundtugenden am Samstag sehr gut sind, dann wird es definitiv möglich sein, dass wir aus Krefeld etwas mitbringen:"

Verletzungsbedingt muss der ETB in Krefeld-Uerdingen auf Arman Corovic, Fatih Özbayrak, Prince Kimbakidila, Alex Golz und Christian Gojani verzichten. Die Einsätze von Guiliano Zimmerling und Niko Bosnjak sind noch fraglich.