KFC Uerdingen: John wünscht sich RWO oder RWE und will sich "nicht wieder blamieren"

Der KFC Uerdingen hat endlich mal wieder zwei Pflichtspiele in Folge gewonnen. Nun geht es zum Auswärtsspiel nach Essen - zum Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop.

Nach dem 4:3 in der Oberliga gegen den TSV Meerbusch und dem 3:0 im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen Liga-Konkurrent TVD Velbert will der KFC Uerdingen unbedingt im Ligabetrieb nachlegen. Es geht am Sonntag (29. Oktober, 15 Uhr) nach Essen, zur DJK Adler Union Frintrop.

Bis zu 1000 Zuschauer werden am Frintroper Wasserturm erwartet und KFC-Coach Marcus John weiß genau, worauf sich sein Team einstellen muss. "Das wird so eine hitzige Ruhrpott-Atmosphäre. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Für den Gegner ist es das Spiel des Jahres. Aber gegen solche Kontrahenten haben wir schon gespielt. Wir wissen wie sich das anfühlt. Jetzt sind wir wieder in der Spur und dürften uns das nicht wieder alles kaputt machen. Wir dürfen uns nicht wieder blamieren wie zuletzt in Sonsbeck", findet John deutliche Worte.

Um in Essen-Frintrop die nötige körperliche Frische zu besitzen, gab John, der nicht nur Trainer sondern auch Sportchef in Krefeld ist, seinen Schützlingen am Donnerstag trainingsfrei. "Am Freitag werden wir auch nur eine lockere Einheit absolvieren, sodass wir für Sonntag im Vollbesitz unserer Kräfte sind. Dann gibt es auch keinerlei Ausreden. Wir fahren nach Essen-Frintrop, um zu gewinnen. Wir wollen auch den Auswärtsfluch endlich besiegen", sagt er.

Ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen oder Rot-Weiss Essen, falls RWE in Straelen weiterkommen sollte, würde ich favorisieren Marcus John über sein Wunschlos für das Viertelfinale

Was John damit meint? Fünf Auswärtsspiele, zwei Remis, drei Niederlagen, so lautet die KFC-Bilanz in dieser Saison in der Fremde. John erklärt: "Natürlich tun wir uns in der Grotenburg leichter. Das ist kein Zufall. Da haben wir die Fans hinter uns, die immer unser zwölfter Mann sind. Aber wir müssen es auch Auswärts hinbekommen. Andernfalls erreichen wir unsere Ziele nicht. Und diese sind die oberen Tabellenplätze. Wir arbeiten daran, dass wir bis zum Winter den Rückstand nach oben verkürzen."

Und da wäre noch das Niederrheinpokal-Viertelfinale. Wen wünscht sich eigentlich John in der Runde, die noch im Dezember gespielt werden soll, der letzten acht Mannschaften? "Ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen oder Rot-Weiss Essen, falls RWE in Straelen weiterkommen sollte, würde ich favorisieren", antwortet er. Zumindest könnte sich der KFC weder gegen RWO noch RWE blamieren. Anders wäre dies bei einer Niederlage in Essen-Frintrop.