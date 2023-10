Oberliga Westfalen: Aufsteiger Brünninghausen: "Abstiegskampf voll annehmen"

Aufsteiger FC Brünninghausen kämpft um den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen. Nach einer Klatsche gegen die Sportfreunde Lotte will sich das Team nun rehabilitieren.

Dass der FC Brünninghausen es schwer haben würde, sich in der Oberliga Westfalen zu behaupten, war abzusehen. Der Dortmunder Stadtteilklub wartet jedoch seit mittlerweile acht Spielen auf einen Sieg.

Gegen den Tabellenführer Sportfreunde Lotte gab es zuletzt eine heftige 0:6-Niederlage. Spielertrainer Florian Gondrum sagte nach dem Spiel: „Trotz der Qualität von Lotte fährt man natürlich mit der Absicht dorthin, für eine Überraschung zu sorgen. Leider konnten wir das in keiner Phase des Spiels auf den Platz bringen.“

Das Ergebnis sei auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung gegangen. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben sagte Gondrum: „Es geht jetzt darum, dieses Spiel aus den Köpfen zu kriegen. Und den Abstiegskampf, in dem wir nun endgültig angekommen sind, voll anzunehmen.“

Auch Cheftrainer Rafik Halim betrachtet die bisherige Saison des FCB mit gemischten Gefühlen: „Wir wussten von vornerein, welche Rolle wir spielen werden. Wir wussten, es kann nur um den Klassenerhalt gehen“, sagte Halim gegenüber RevierSport. Mit der Leistung sei man relativ zufrieden, punktemäßig sei jedoch ein bisschen zu wenig dabei herausgekommen.

Mit dem SV Schermbeck kommt am Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) der nächste starke Gegner ins Stadion Am Hombruchsfeld. Die Schermbecker sind zurzeit Tabellenfünfter, in Schlagdistanz auf die Aufstiegsplätze. Auch Halim weiß, dass es kein leichtes Spiel wird, gibt sich jedoch kämpferisch.

„Wir möchten uns rehabilitieren, egal gegen wen“, stellte der Cheftrainer des FCB klar. Dass nun mit dem offensiven Mittelfeldspieler Hayrullah Alici auch noch der beste Vorlagengeber der bisherigen Saison aufgrund eines Faserrisses ausfällt, macht die Aufgabe sich nicht einfacher.