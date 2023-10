SF Siegen: Das sagt Nehrbauer zu seinem Trainerdebüt bei den Sportfreunden

Die Sportfreunde Siegen präsentierten mit Thorsten Nehrbauer einen neuen Cheftrainer. Bei seinem Debüt gegen den TuS Bövinghausen verloren die Siegerländer mit 1:2.

Am vergangenen Montag wurde Thorsten Nehrbauer als neuer Cheftrainer der Sportfreunde Siegen präsentiert. Nehrbauer ersetzt somit den ehemaligen Nationalspieler Patrick Helmes an der Seitenlinie der Siegerländer. Am 9. Spieltag der Oberliga Westfalen gab der neue Trainer beim Auswärtsspiel gegen den TuS Bövinghausen sein Debüt.

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung der Sportfreunde verloren die Siegerländer mit 1:2 (0:1) gegen den Aufstiegsaspiranten aus Bövinghausen. Nehrbauer sah viele gute Ansätze seiner Mannschaft, erklärte jedoch auch, dass noch an der ein oder anderen Stellschraube gedreht werden müsse.

„Gegen Bövinghausen hat uns das nötige Glück gefehlt, um die Punkte mitzunehmen. Ich glaube, dass die bessere Mannschaft dieses Spiel verloren hat und das meine ich ganz objektiv”, bilanzierte Nehrbauer.

Das erste Gegentor in Durchgang eins resultierte aus einem direkten Freistoß durch Bövinghausens Stürmer Gordon Wild in der 30. Spielminute. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.





„Wir bekommen am Sechzehner ein komisches Foulspiel gegen uns gepfiffen und der anschließende Freistoß muss gehalten werden. Das muss man ganz klar sagen, aber Fehler passieren und da reiße ich auch niemandem den Kopf ab. So ist das im Fußball”, erklärte Nehrbauer.

In der 70. Spielminute erzielte Mats-Lukas Schled vom Elfmeterpunkt den Ausgleich für die Sportfreunde, ehe in der fünften Minute der Nachspielzeit Bövinghausens Ilker Agnan den Siegtreffer für die Dortmunder erzielte.

„Wir machen hochverdient den Ausgleich und hatten dann zwei Chancen, bei denen wir das zweite Tor einfach machen müssen, jedoch ist uns das nicht gelungen. In der wirklich letzten Situation bekommen wir den Ball nicht geklärt und kassieren dann das Gegentor. Das ist zwar bitter, aber daraus können und müssen wir lernen.”

„Es gibt nichts ehrlicheres als die Tabelle”

Vor der kommenden Partie gegen die TSG Sprockhövel will Nehrbauer mit seiner Mannschaft noch an einigen Dingen arbeiten. Nach Aussagen des Trainers sollen die Sportfreunde noch konzentrierter und strukturierter zu Werke gehen, auch die individuellen Fehler sollen abgestellt werden. Ansonsten sah Nehrbauer jedoch bereits „sehr viel Positives”.

Es gibt nichts ehrlicheres als die Tabelle und wenn man auf die Tabelle guckt, heißt es für uns, dass wir so viele Punkte wie möglich holen müssen. Thorsten Nehrbauer

Das Saisonziel der Siegerländer ist ebenfalls klar. Nehrbauer will mit den Sportfreunden unbedingt die Klasse halten. „Natürlich wollen wir den Klassenerhalt. Es gibt nichts ehrlicheres als die Tabelle und wenn man auf die Tabelle guckt, heißt es für uns, dass wir so viele Punkte wie möglich holen müssen. Wir haben eine junge Mannschaft und dementsprechend geht es darum, viel zu lernen und hart zu arbeiten”, erklärte Nehrbauer in Bezug auf die kommenden Aufgaben.